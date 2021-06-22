مختصون يحذرون من استهلاك المكملات الغذائية

حذرت صارة لطيفة دحماني، مختصة تغذية بمؤسسة الصحة الجوارية العناصر بالقبة في الجزائر العاصمة، من الاستهلاك المفرط للمكملات الغذائية المعروضة في الأسواق، والتي تباع في الصيدليات على شكل أقراص وفيتامينات ومعادن، داعية إلى ضرورة استبدالها بالأغذية الطبيعية التي تحتوي على نسب مهمة من تلك المعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم، لاسيما أن تلك الأقراص عادة، موجهة لفئة معينة فقط من الأشخاص، ككبار السن، الحوامل أو الرياضيين.أشارت المتحدثة إلى أنه انتشرت اليوم، وبكثرة، سلوكيات استهلاكية خاطئة، ارتبط بعضها بالبحث عن الجمال والكمال، التي تعرضها بعض الصور الكاذبة لمشاهير عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تدعو إلى المثالية، من خلال صور لا تعكس غالبيتها حقيقة الواقع، لأجسام كاملة ورياضية، وبشرة جميلة خالية من الشوائب، تدعي رائدات تلك الصور أنها نتيجة لاستعمال بعض المواد، مما يجعل المتتبعين يتسابقون نحو الأسواق لاقتناء تلك المواد، التي لا يعطي بعضها دائما النتائج المرغوب فيها، بل تبقى موهمة فقط، على غرار الكولاجين، الزنك، الفيتامين "سي"، الفيتامين "د"، الحديد، وغيرها التي تؤثر بشكل كبير على الجسم وجمال البشرة وحتى جمال الشعر.في هذا الخصوص، قالت المختصة بأن استبدال الغذاء بتلك المكملات الغذائية ليست فكرة سديدة، وأمر غير كاف، وحسبها، "لابد أن تبقى فقط مكملة للغذاء الذي نتناوله، ولا تحل تماما محله، خصوصا بالنسبة للمعادن والفيتامينات التي قد نجدها بسهولة في غذائنا، على غرار الفيتامين "سي"، الحديد، الزنك، البروتينات، الأوميغا "3"، الأحماض الآمينية وغيرها، لاسيما أن الجزائر وبفضل طقسها المعتدل والمشمس، فهي غنية بالمنتجات الطبيعية المشبعة بتلك المعادن والفيتامينات التي يمكن أن تكون علاجا في حد ذاته". أردفت صارة لطيفة دحماني قائلة: "لابد من أخذ تلك المكملات فقط في حالة صعوبة الحصول على تلك المواد طبيعيا، وهذا ما جعل المختصين والأطباء يحذرون من الإفراط في استعمالها، وتعويد الجسم على اكتسابها من المنتجات الاستهلاكية الطبيعية، كالخضر والفواكه، وحتى اللحوم والأسماك، لتبقى فقط بديلا في حالة صعوبة امتصاص الجسم لها".في هذا الصدد، قالت المختصة، بأن بعض الأطباء يصفون تلك المكملات لبعض الحالات فقط، على غرار كبار السن الذين يصعب على جسمهم امتصاص تلك المواد نظرا للنسبة القليلة من الغذاء الذي يتناولونه، إذ من المعروف أن حصة كبير السن قليلة مقارنة بالشباب، فمثلا حاجة جسم كبير السن للفيتامين "سي" أكبر من حاجة الشاب لها، بالتالي لابد من مساعدة جسمه بالمكمل الغذائي من الفيتامين "سي"، إلى جانب أن بعض النساء الحوامل، تضيف المتحدثة، بحاجة أكثر للفيتامين "سي" لتثبيت الزنك في الجسم، فضلا عن حاجة الرياضيين أكثر لتلك المكملات نظرا للجهد المضاعف الذي يبذلونه خلال التمارين. قالت المختصة، إن استشارة الطبيب قبل استهلاك البعض من تلك المكملات أمر ضروري، ليبقى تبني نظام غذائي متزن وكامل ومتنوع أمرا بالغ الأهمية، حتى يسمح للجسم باقتناء مختلف ما يحتاجه من فيتامينات ومعادن مهمة للجسم.