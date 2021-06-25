فشلت الزيجة الثانية أيضًا.. حسبي الله ونعم الوكيل

مرحبًا إخواني في منتدى اللمة الجزائرية؛ حاولت قدر الإمكان كتابة المشكلة بلُغة يمكن فهمها بعيدًا عن العامية المصرية، كوننا نريد منكم مشاركتنا في أمر هذه السيدة المسكينة.



تقول؛ انا كنت مطلقة، عندي ٢١ سنة، تزوجت من واحد مطلق عنده ٣٥ سنه، وبعد الجواز بشهرين عرفت انه متزوج واحده كبيرة في السن، عندها ٥٥ سنه، متزوجها من ٤ سنين، وانا لا أعرف، ولما واجهته قال لي انا متجوزك بس علشان أمي وابويا تخدميهم !! لان اللي عرفته ان أمه وأبوه كانوا رافضين جوازه منها، واتجوزها ولم يخبرهم، وقال ان فيه مشاكل بينه وبين امه وابوه وانه لا يريد ابوه وامه في حياته خالص.



وقال لي انتي تستاهلي كل خير، ونصيبك كده! ومشي راح عندها بقاله ٦ شهور، حاولت اكلمه انه ييجي حتى نشوف حل، قام بعمل حظر لي.



غير انه معاملته معاي من اول الجواز كانت سيئة، كان متجاهلني خالص واهانة وضرب؛

حسبي الله ونعم الوكيل

في كل ظالم؛ لأنه كان يريدني اشتغل واصرف انا على البيت، وكنت أستحمل لان هذه الزيجة الثانية لي.. حتى عرفت انه أصلا متجوز وانا لا أعرف، واهلي راحوا له وقالوا مفيش حل خلاص غير الطلاق.



وامه وابوه بيقولو لي استنيه، مسيره هييجي في يوم..



أين كرامتي لما استني واحد مشي من غير سبب، بس حزينة اوي خصوصًا ان دي الزيجة الثانية، واتظلمت أيضًا في الزيجة الأولى بسبب حماتي وحمايا، لان الفرش مكانش عاجبهم عملوا مشاكل لحد ما تم طلاقي، مش عارفه اعمل ايه! تنصحوني بإيه؟