شخشوخة ام الرزام بالخليع ( القديد)

إ

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
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محل الإقامة
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ذكر
شخشوخة ام الرزام بالخليع ( القديد)

المرق :
قديد +بصل +حبتين طماطم +طماطم مصبرة +ملح +فلفل اسود+توابل+حمص +زيت +فلفل +ماء للمرق


العجين :

ماء دافئ +زيت +ملح +دقيق
نعجن العجين جيدا
بعد مانطيبها نفتتوها الى قطع صغيرة
وفي الاخير نسقيها بالمرق وبالصحة والهنا


















 
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