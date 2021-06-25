إلياس
:: أستاذ::
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- ذكر
شخشوخة ام الرزام بالخليع ( القديد)
المرق :
قديد +بصل +حبتين طماطم +طماطم مصبرة +ملح +فلفل اسود+توابل+حمص +زيت +فلفل +ماء للمرق
العجين :
ماء دافئ +زيت +ملح +دقيق
نعجن العجين جيدا
بعد مانطيبها نفتتوها الى قطع صغيرة
وفي الاخير نسقيها بالمرق وبالصحة والهنا
المرق :
قديد +بصل +حبتين طماطم +طماطم مصبرة +ملح +فلفل اسود+توابل+حمص +زيت +فلفل +ماء للمرق
العجين :
ماء دافئ +زيت +ملح +دقيق
نعجن العجين جيدا
بعد مانطيبها نفتتوها الى قطع صغيرة
وفي الاخير نسقيها بالمرق وبالصحة والهنا