أزر مدخـــن

Soumia hadj mohammed
:: نجمة اللمة ::
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طبق الأرز المدخن
كيلة أرز ( جاتني حوالي 400غ)
قطعة دجاج
حبتين بطاطا
حبتين جزر
حار
فلفل اخضر حلو
فلفل أحمر حلو
طماطم
حبتين بصل متوسط
كوسا ( كورجات- قرعة)
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ملح فلفل اسود
قرفة
جوزة الطيب
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في كوكوت نضع ملعقتين كبار زيت ملعقتين فقط نقلو فيها حوالي ملعقة بصل مبشورة لما ياخذ لون ذهبي نضيف الارز ويتقلاو على نار مهيلة حتى يشترب الارز الزيت
نضيف ملعقة صغيرة ملح وفلفل اسود وقرفة جزء صغيير من العود وربع حبة جوزة الطيب
نضيف الماء 3 كيلات نغلق الكوكوت ونخليه على نار قليـــــــــــــــــلة ونتفقدة بعد 20د
اذا كان طاب نطفي اذا كان مازال ما نشف من الماء نرجعو يطيب و اذا خصو بزاف نضيف رشات ماء ونغلق ونزيدله طياب
بعد ما يطيب نقوم بتدخينه نضع حبة جمر في الوسط مكا في الصورة تكون متوهجة ونحط عليها قطرات زيت ونغلق على الارز نكرر العملية مرة اخرى بحبة جمر اخرى
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نقلو اللحم في الزيت لما يتقلى شوي ننضيف حبة بصل مبشورة ونقلي مليح
نزيد نص حبة طماطم مبشورة وجزر بدون تقطيع وبطاطا بدون تقطيع وكذلك الكوسا وملعقة صغيرة طماطم مصبرة ملح فلفل اسود ونخليهم يطيبو على نار قليلة
بعد ما الخضر يدخلهم الطياب ( ماشي حتى تطيح كامل تكون شادة روحها ) ننزع الخضر من المرق ونقطعها مكعبات ونحطها في صينيه كذلك نقطع الطماطم والفلفل اخضر واحمر والحار
نرشهم بشوي زيت وشوي فلفل اسود نحطهم فالفرن يتحمرو
نحط وسط الخضر جمرة بعد ما تطيب ونقوم بتدخين الخضر مثل الارز
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كي طيب لاصوص نضيف شوي منها على الارز ونغلق عليه ونخليه فوق نار قللييييــــــــــــــــــلة بضعة دقايق باش يتشربها ويكمل طيابه
بعدها نقدموه فالصحن
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تلعيق جاراتي بعد ما ذاقوه
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