شربة المرمز حصريا و لأول مرة ~ من مطبخي ~

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أهلا وسهلا بزوار و أعضاء قسم الطبخ

اليوم حبيت نعرفكم على نوع من أنواع الشربة لي تتميز بها ولايتي #المدية

و هذي الشربة تتميز بتشيشة المرمز لأنو أغلب المناطق في الوطن يديروها بالفريك

المقادير :



درت زوج حبات قرعة ( كورجات ) و بصلة كبيرة و حبة طماطم

زوج حبات جزر و حبتين بطاطا و راس فلفل حلو

لحم غنمي

توابل ( كل واحد واش يحب )

زوج وريقات رند + نعناع و حمص و عود قرفة

ملح + زوج مغارف زيت + ملعقة طماطم مصبرة

طريقة التحضير :

اول شيء نقيت الخضر و غسلتهم

بعدها سكرفجت البصل و الطماطم

و وضعت الخضر في القدر

بعدها اضفت البصل و الطماطم و لحم الغنمي

درت توابل و نعناع و زيت و ملح و طماطم مصبرة

و وريقات رند و قرفة عود

خليتهم على نار هادئة حتى تحمسو مليح و في مفس الوقت درت ماء يسخن في قدر آخر

لما تحمست سقيتها بماء ساخن و خليتها تطيب

لما شفتها تغلات رميتلها قيمة خمس معالق كبار تشيشة المرمز

و غطيتها على نار متوسطة و خليتها حتى قريب نشفت و زدت

سقيتها بماء ساخن مرة اخرى

و كي تغالات رميت حمص طايب من قبل

و لي معندهاش طايب تطيبو من البداية

و كي طابت الخضر رحيتها

و خليتها حتى عقدت اي خثارت طفيت عليها و زدتلها نعناع

و في تقديم ضيفلها حشيشة

و هذي هي في الاخير