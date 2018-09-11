شربة المرمز حصريا و لأول مرة ~ من مطبخي ~

ضآحكة مستبشرة
:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أهلا وسهلا بزوار و أعضاء قسم الطبخ
اليوم حبيت نعرفكم على نوع من أنواع الشربة لي تتميز بها ولايتي #المدية
و هذي الشربة تتميز بتشيشة المرمز لأنو أغلب المناطق في الوطن يديروها بالفريك
المقادير :
درت زوج حبات قرعة ( كورجات ) و بصلة كبيرة و حبة طماطم
زوج حبات جزر و حبتين بطاطا و راس فلفل حلو
لحم غنمي
توابل ( كل واحد واش يحب )
زوج وريقات رند + نعناع و حمص و عود قرفة
ملح + زوج مغارف زيت + ملعقة طماطم مصبرة
طريقة التحضير :
اول شيء نقيت الخضر و غسلتهم
بعدها سكرفجت البصل و الطماطم
و وضعت الخضر في القدر
بعدها اضفت البصل و الطماطم و لحم الغنمي
درت توابل و نعناع و زيت و ملح و طماطم مصبرة
و وريقات رند و قرفة عود
خليتهم على نار هادئة حتى تحمسو مليح و في مفس الوقت درت ماء يسخن في قدر آخر
لما تحمست سقيتها بماء ساخن و خليتها تطيب
لما شفتها تغلات رميتلها قيمة خمس معالق كبار تشيشة المرمز
و غطيتها على نار متوسطة و خليتها حتى قريب نشفت و زدت
سقيتها بماء ساخن مرة اخرى
و كي تغالات رميت حمص طايب من قبل
و لي معندهاش طايب تطيبو من البداية
و كي طابت الخضر رحيتها
و خليتها حتى عقدت اي خثارت طفيت عليها و زدتلها نعناع
و في تقديم ضيفلها حشيشة
و هذي هي في الاخير
و شهية طيبة
في أمان الله
أهلا وسهلا بزوار و أعضاء قسم الطبخ
اليوم حبيت نعرفكم على نوع من أنواع الشربة لي تتميز بها ولايتي #المدية
و هذي الشربة تتميز بتشيشة المرمز لأنو أغلب المناطق في الوطن يديروها بالفريك
المقادير :
درت زوج حبات قرعة ( كورجات ) و بصلة كبيرة و حبة طماطم
زوج حبات جزر و حبتين بطاطا و راس فلفل حلو
لحم غنمي
توابل ( كل واحد واش يحب )
زوج وريقات رند + نعناع و حمص و عود قرفة
ملح + زوج مغارف زيت + ملعقة طماطم مصبرة
طريقة التحضير :
اول شيء نقيت الخضر و غسلتهم
بعدها سكرفجت البصل و الطماطم
و وضعت الخضر في القدر
بعدها اضفت البصل و الطماطم و لحم الغنمي
درت توابل و نعناع و زيت و ملح و طماطم مصبرة
و وريقات رند و قرفة عود
خليتهم على نار هادئة حتى تحمسو مليح و في مفس الوقت درت ماء يسخن في قدر آخر
لما تحمست سقيتها بماء ساخن و خليتها تطيب
لما شفتها تغلات رميتلها قيمة خمس معالق كبار تشيشة المرمز
و غطيتها على نار متوسطة و خليتها حتى قريب نشفت و زدت
سقيتها بماء ساخن مرة اخرى
و كي تغالات رميت حمص طايب من قبل
و لي معندهاش طايب تطيبو من البداية
و كي طابت الخضر رحيتها
و خليتها حتى عقدت اي خثارت طفيت عليها و زدتلها نعناع
و في تقديم ضيفلها حشيشة
و هذي هي في الاخير
و شهية طيبة
في أمان الله
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