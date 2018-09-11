شربة المرمز حصريا و لأول مرة ~ من مطبخي ~

ضآحكة مستبشرة

ضآحكة مستبشرة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أهلا وسهلا بزوار و أعضاء قسم الطبخ

اليوم حبيت نعرفكم على نوع من أنواع الشربة لي تتميز بها ولايتي #المدية

و هذي الشربة تتميز بتشيشة المرمز لأنو أغلب المناطق في الوطن يديروها بالفريك

المقادير :

درت زوج حبات قرعة ( كورجات ) و بصلة كبيرة و حبة طماطم
زوج حبات جزر و حبتين بطاطا و راس فلفل حلو
لحم غنمي
توابل ( كل واحد واش يحب )
زوج وريقات رند + نعناع و حمص و عود قرفة
ملح + زوج مغارف زيت + ملعقة طماطم مصبرة

طريقة التحضير :

اول شيء نقيت الخضر و غسلتهم

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بعدها سكرفجت البصل و الطماطم

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و وضعت الخضر في القدر

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بعدها اضفت البصل و الطماطم و لحم الغنمي
درت توابل و نعناع و زيت و ملح و طماطم مصبرة
و وريقات رند و قرفة عود

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خليتهم على نار هادئة حتى تحمسو مليح و في مفس الوقت درت ماء يسخن في قدر آخر

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لما تحمست سقيتها بماء ساخن و خليتها تطيب

IMG_20180911_144737.png

لما شفتها تغلات رميتلها قيمة خمس معالق كبار تشيشة المرمز

IMG_20180911_145856.png


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و غطيتها على نار متوسطة و خليتها حتى قريب نشفت و زدت
سقيتها بماء ساخن مرة اخرى

IMG_20180911_145028.png

و كي تغالات رميت حمص طايب من قبل
و لي معندهاش طايب تطيبو من البداية

IMG_20180911_145220.png

و كي طابت الخضر رحيتها

IMG_20180911_145305.png

و خليتها حتى عقدت اي خثارت طفيت عليها و زدتلها نعناع
و في تقديم ضيفلها حشيشة



و هذي هي في الاخير

IMG_20180911_150828.png

IMG_20180911_150641.png

IMG_20180911_150730.png

و شهية طيبة
في أمان الله
 
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ضآحكة مستبشرة

ضآحكة مستبشرة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#2
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
16,028
الإعجابات
39,898
النقاط
13,221
محل الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#2
hakim story

hakim story

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
#3
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
9,078
الإعجابات
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النقاط
701
الجنس
ذكر
#3
المرمز حاجة صحية ومفيدة بزاف في المنطقة نتاعنا نخدموه بالسمن والزبدة وناكلوه مفور ويجي كذالك بنين
مشكورة على الوصفة
 
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