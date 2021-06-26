6 أطعمة غنية بفيتامين ك

إلياس

إلياس

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يعتبر فيتامين ك من أهم الفيتامينات التى يجب تناولها فى الأطعمة وله فوائد صحية متعددة ويحافظ على صحة الجسم واللياقة البدنية.

وسلط تقرير الضوء على الأطعمة الغنية بفيتامين k التي يمكن تضمينها في النظام الغذائي وفقا لـhealthshot، وهي:

1. البروكلي

مليء بفيتامين k ، وكذلك الألياف والبروتين والحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والسيلينيوم والمغنيسيوم.

2. الموز

يحتوي على فيتامين k والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى التي تساعد في الهضم وإدارة الوزن، حيث يمتص الجسم فيتامين ك الموجود في الموز بسهولة كما أنه يزيل المواد الكيميائية غير المرغوب فيها من الكبد والكلى ، ويحافظ على صحة الجهاز العصبي.

3. الأفوكادو

بحسن الافوكادو مستويات الكوليسترول ويحارب الالتهابات ، وهو مصدر كبير لفيتامين k والمغنيسيوم، وتحتوي هذه الفاكهة أيضًا على البوتاسيوم وهي مصدر ممتاز للألياف .

4. العنب

العنب البري منخفض السعرات الحرارية ومليء بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، ويلعب دورًا حيويًا في تخثر الدم وصحة العظام والقلب.

5. المكسرات

يحتوي اللوز والكاجو على كميات عالية من فيتامين k والمغنيسيوم ، وهما مفيدان لصحة القلب وتقليل الشهية.
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