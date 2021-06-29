6 أطعمة تضر العظام

أصبح ترقق العظام وباءً عالمياً؛ لأنه يتسبب في انخفاض نوعية الحياة

ويزيد العامل الرئيسي الذي يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام هو النظام

الغذائي والتغذية المسؤولة أيضاً عن الوقاية منه.

إليك بعض الأطعمة التي تضر العظام.

1. الكثير من البروتين

تُعد البروتينات من العناصر الغذائية الأساسية للجسم، لكن الكميات

الكبيرة منها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

2. الأطعمة عالية الملح

الأطعمة الغنية بالملح مثل البيتزا والبطاطا المقلية وتحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الصوديوم في النظام الغذائي إلى إفراز الكالسيوم عن طريق البول والعرق.

يزداد خطر الإصابة بهشاشة العظام لدى النساء بعد سن اليأس بسبب تناول كميات كبيرة من الصوديوم.

3. المشروبات المحتوية على الكافيين

يزيد شرب الكثير من القهوة (أكثر من 4 - 5 أكواب) في اليوم من خطر الإصابة بكسور العظام.

أظهرت إحدى الدراسات أن تناول نحو 330 ملغ من الكافيين يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

4. الأوكسالات

هي مركبات طبيعية توجد في العديد من النباتات، وخاصة الخضار الورقية الخضراء مثل السبانخ.

يرتبط هذا المركب بالمعادن مثل الكالسيوم ويمنع امتصاصها في العظام.

البقوليات مثل الفاصوليا غنية أيضاً بالأوكسالات ولكنها أيضاً مغذية.

لذلك ينصح بنقع الفول لبضع ساعات قبل الاستهلاك لتقليل مستويات الأوكسالات.

5. نخالة القمح

نخالة القمح هي نوع من الأطعمة التي تقلل من امتصاص الكالسيوم

حتى عند تناولها مع الأطعمة الغنية بالكالسيوم.

6. أحماض أوميجا

يمكن لأشكال أخرى مثل أحماض أوميجا 6 الدهنية غير المشبعة أن تحفز الالتهاب

وتزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، على عكس أحماض أوميغا 3 الدهنية.​