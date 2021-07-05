5 جويلية -تاريخ استقلال الجزائر الحبيبــة

Golden Man

Golden Man

:: مشرف ::
منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
طاقم المشرفين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
1,467
النقاط
571
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
السـلام عليكم إخواني أخواتي
بعد نضال وجهاد وحرب طاحنة ..ضد امبراطورية ''العهر والشر والظلم والسرقة" أنداك... والمسماة تغليطا وتلفيقا فرنشا ....... نسبة الى احدى لهجات اللغة الاتينية المسماة الفرنسية ! والمدعومة من كل قوى الشر أنداك .

لقن أبناء الجزائر البررة ( أبائنا وأجدادنا )... لقنو المحتل الزبالة وكل الشر الداعهم له.............. دل وهوان وخزي... وأرسلو كثيرََا من حثالة بشره الى جهنم خالدين فيها أبدا بإدن الله .

و في مثل هدا اليوم 05 جويلية 1962 ............تم اعلان استقلال الجزائر ولو بشكل جزئي أنداك................. وتم التحرير الكامل الآن -بإدن الله وتوفيقه أولا وبتضحيات رجالفي الظل ..ضحو بأنفسهم من أجل الدين والأرض والعرض والشرف ... والحرية والكرامة المنشودة بإدن العزيز الحكيم .

وأقسم بالله .. أيها الأحباب لن يطول الأمر كثيرا... وتصبح الهجرة عكسية ليس من فرنشا فقط بل ومن كل أوروبا- الى الجزائر.. والى كل بلاد الأحرار ... ... .!!


وبهاته المناسبة الغالية على قلوبنا ... لا يسعنا إلا أن نهديكم -بعض صور أبائنا وأجدادنا الدين ضحو بأنفسهم ...من أجل أن نعيش نحن أحرار .



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