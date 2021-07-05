5 جويلية -تاريخ استقلال الجزائر الحبيبــة

السـلام عليكم إخواني أخواتي

بعد نضال وجهاد وحرب طاحنة ..ضد امبراطورية ''العهر والشر والظلم والسرقة" أنداك... والمسماة تغليطا وتلفيقا فرنشا ....... نسبة الى احدى لهجات اللغة الاتينية المسماة الفرنسية ! والمدعومة من كل قوى الشر أنداك .

لقن أبناء الجزائر البررة ( أبائنا وأجدادنا )... لقنو المحتل الزبالة وكل الشر الداعهم له.............. دل وهوان وخزي... وأرسلو كثيرََا من حثالة بشره الى جهنم خالدين فيها أبدا بإدن الله .

و في مثل هدا اليوم 05 جويلية 1962 ............تم اعلان استقلال الجزائر ولو بشكل جزئي أنداك................. وتم التحرير الكامل الآن -بإدن الله وتوفيقه أولا وبتضحيات رجالفي الظل ..ضحو بأنفسهم من أجل الدين والأرض والعرض والشرف ... والحرية والكرامة المنشودة بإدن العزيز الحكيم .

وأقسم بالله .. أيها الأحباب لن يطول الأمر كثيرا... وتصبح الهجرة عكسية ليس من فرنشا فقط بل ومن كل أوروبا- الى الجزائر.. والى كل بلاد الأحرار ... ... .!!