وأنا عمري 4 أعوام



أبي هو الأفضل



وأنا عمري 6 أعوام



أبي يعرف كل الناس



وأنا عمري 10أعوام



أبي ممتاز ولكن خلقه ضيق



وأنا عمري 12عاما



أبي كان لطيفا عندما كنت صغيرا



وأنا عمري 14 عاما



أبي بدأ يكون حساسا جدا



وأنا عمري 16 عاما



أبي لا يمكن أن يتماشى مع العصر الحالي



وأنا عمري 18 عاما



أبي ومع مرور كل يوم يبدو كأنه أكثر حدة



وأنا عمري 20 عاما



من الصعب جدا أن أسامح أبي، أستغرب كيف إستطاعت أمي أن تتحمله



وأنا عمري 25 عاما



أبي يعترض على كل موضوع



وأنا عمري 30 عاما



من الصعب جدا أن أتفق مع أبى، هل ياترى تعب جدى من أبي عندما كان شابا



وأنا عمري 40 عاما



أبي رباني في هذه الحياة مع كثير من الضوابط، ولابد أن أفعل نفس الشيء



وأنا عمري 45 عاما



أنا محتار، كيف أستطاع أبي أن يربينا جميعا



وأنا عمري 50 عاما



من الصعب التحكم في أطفالي، كم تكبد أبي من عناء لأجل أن يربينا ويحافظ علينا



وأنا عمري 55 عاما



أبي كان ذا نظرة بعيدة وخطط لعدة أشياء لنا، أبي كان مميزا ولطيفا



وأنا عمري 60 عاما



أبي هو الأفضل