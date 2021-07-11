ناصر dz
:: عضو بارز ::
وأنا عمري 4 أعوام
أبي هو الأفضل
وأنا عمري 6 أعوام
أبي يعرف كل الناس
وأنا عمري 10أعوام
أبي ممتاز ولكن خلقه ضيق
وأنا عمري 12عاما
أبي كان لطيفا عندما كنت صغيرا
وأنا عمري 14 عاما
أبي بدأ يكون حساسا جدا
وأنا عمري 16 عاما
أبي لا يمكن أن يتماشى مع العصر الحالي
وأنا عمري 18 عاما
أبي ومع مرور كل يوم يبدو كأنه أكثر حدة
وأنا عمري 20 عاما
من الصعب جدا أن أسامح أبي، أستغرب كيف إستطاعت أمي أن تتحمله
وأنا عمري 25 عاما
أبي يعترض على كل موضوع
وأنا عمري 30 عاما
من الصعب جدا أن أتفق مع أبى، هل ياترى تعب جدى من أبي عندما كان شابا
وأنا عمري 40 عاما
أبي رباني في هذه الحياة مع كثير من الضوابط، ولابد أن أفعل نفس الشيء
وأنا عمري 45 عاما
أنا محتار، كيف أستطاع أبي أن يربينا جميعا
وأنا عمري 50 عاما
من الصعب التحكم في أطفالي، كم تكبد أبي من عناء لأجل أن يربينا ويحافظ علينا
وأنا عمري 55 عاما
أبي كان ذا نظرة بعيدة وخطط لعدة أشياء لنا، أبي كان مميزا ولطيفا
وأنا عمري 60 عاما
أبي هو الأفضل
أبي هو الأفضل
وأنا عمري 6 أعوام
أبي يعرف كل الناس
وأنا عمري 10أعوام
أبي ممتاز ولكن خلقه ضيق
وأنا عمري 12عاما
أبي كان لطيفا عندما كنت صغيرا
وأنا عمري 14 عاما
أبي بدأ يكون حساسا جدا
وأنا عمري 16 عاما
أبي لا يمكن أن يتماشى مع العصر الحالي
وأنا عمري 18 عاما
أبي ومع مرور كل يوم يبدو كأنه أكثر حدة
وأنا عمري 20 عاما
من الصعب جدا أن أسامح أبي، أستغرب كيف إستطاعت أمي أن تتحمله
وأنا عمري 25 عاما
أبي يعترض على كل موضوع
وأنا عمري 30 عاما
من الصعب جدا أن أتفق مع أبى، هل ياترى تعب جدى من أبي عندما كان شابا
وأنا عمري 40 عاما
أبي رباني في هذه الحياة مع كثير من الضوابط، ولابد أن أفعل نفس الشيء
وأنا عمري 45 عاما
أنا محتار، كيف أستطاع أبي أن يربينا جميعا
وأنا عمري 50 عاما
من الصعب التحكم في أطفالي، كم تكبد أبي من عناء لأجل أن يربينا ويحافظ علينا
وأنا عمري 55 عاما
أبي كان ذا نظرة بعيدة وخطط لعدة أشياء لنا، أبي كان مميزا ولطيفا
وأنا عمري 60 عاما
أبي هو الأفضل