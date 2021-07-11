قيمة أبى

ناصر dz

ناصر dz

:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
7,482
النقاط
1,106
الجنس
ذكر
وأنا عمري 4 أعوام

أبي هو الأفضل

وأنا عمري 6 أعوام

أبي يعرف كل الناس

وأنا عمري 10أعوام

أبي ممتاز ولكن خلقه ضيق

وأنا عمري 12عاما

أبي كان لطيفا عندما كنت صغيرا

وأنا عمري 14 عاما

أبي بدأ يكون حساسا جدا

وأنا عمري 16 عاما

أبي لا يمكن أن يتماشى مع العصر الحالي

وأنا عمري 18 عاما

أبي ومع مرور كل يوم يبدو كأنه أكثر حدة

وأنا عمري 20 عاما

من الصعب جدا أن أسامح أبي، أستغرب كيف إستطاعت أمي أن تتحمله

وأنا عمري 25 عاما

أبي يعترض على كل موضوع

وأنا عمري 30 عاما

من الصعب جدا أن أتفق مع أبى، هل ياترى تعب جدى من أبي عندما كان شابا

وأنا عمري 40 عاما

أبي رباني في هذه الحياة مع كثير من الضوابط، ولابد أن أفعل نفس الشيء

وأنا عمري 45 عاما

أنا محتار، كيف أستطاع أبي أن يربينا جميعا

وأنا عمري 50 عاما

من الصعب التحكم في أطفالي، كم تكبد أبي من عناء لأجل أن يربينا ويحافظ علينا

وأنا عمري 55 عاما

أبي كان ذا نظرة بعيدة وخطط لعدة أشياء لنا، أبي كان مميزا ولطيفا

وأنا عمري 60 عاما

أبي هو الأفضل
 
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