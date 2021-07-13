3 أشياء تحدث في الجسم عند التوقف عن تناول الخبز لمدة شهر

إلياس

إلياس

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يعتمد الكثير من الأشخاص على الخبز في غذائهم، وعندما يبدأ المرء بالتوقف عن تناول الخبز تحدث بعد التغيرات في الجسم، ومنها فقدان الوزن.

ويؤدي التوقف عن تناول الخبز لمدة شهر في جعل الجسم يفقد المزيد من الماء وسينخفض الوزن، فضلا عن الشعور بالتعب والإرهاق، إذ أن الخبز يمد الجسم بالكربوهيدرات التي هي مصدر الطاقة، لذلك يشعر المرء بالتعب ويميل جسده للكسل وقلة الحركة، وذلك بحسب ما ذكره "ويب طب".

كما يؤدي التوقف عن تناول الخبز في الشعور بتقلبات مزاجية، إذ تساعد الكربوهيدرات في رفع مستويات السيروتونين المنظم للمزاج، وكلما زادت نسبته في الدماغ كلما شعر الإنسان بأنه في حال أفضل، وعندما يمتنع المرء عن تناول الخبز يقل مستويات السيروتونين ويصاب الإنسان بتقلبات مزاجية.

ويجب على المرء عدم الامتناع التام عن تناول الخبز، لأن الكربوهيدرات مفيدة للجسم، لذا سيكون من الأفضل تناول كميات قليلة منه، وتوزيعه على مدار اليوم.
 
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