ombody
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أقوى الأعشاب لحرق الدهون
ليس سرا أن ماتضعه على الطعام يلعب دورأ رئيسا فى نزول الوزن ولكن من المهم أن تعرف أن دولاب التوابل قد يكون مليئا بالأعشاب والتوابل الأخرى التى تساعد على فقدان الوزن وحرق الدهون .
اليك أفضل التوابل والمثبه علميا لانقاص الوزن :
فوائد الحلبة للتخسيس
وجدت العديد من الدراسات أن الحلبة تساعد على سد الشهية وتقليل تناول الطعام . كيف ذلك ؟
تعمل الحلبة عن طريق إبطاء إفراغ المعدة وتأخير الكربوهيدرات وامتصاص الدهون. وهذا يترجم إلى انخفاض الشهية وتحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم .
الفلفل الحريف
الفلفل الحريف هو نوع من الفلفل الحار أشارت الدراسات الطبية الحديثة أن هذا الفلفل يحتوي على مركب capsaicin و هذا يفقدك الشهية و بالتالي تقل كمية الطعام التي تتناولها كما يزيد من حرق الدهون و السعرات بنسبة تصل إلى 30% .
فوائد الزنجبيل للتخسيس
الزنجبيل قد يساعد في خفض الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون مع تقليل امتصاص الدهون والشهية في نفس الوقت .
بهار اوريجانو
الأوريجانو هو عشبة معمرة تنتمي إلى عائلة النباتات نفسها مثل النعناع والريحان والزعتر ، وتحتوى هذه العشبة على carvacrol
وهو مركب قوى له القدرة الكبيرة على فقدان لوزن .
الجنسنج للتخسيس
الجينسنج ، الذي يستخدم عادة في الطب الصيني التقليدي ، قد يحفز فقدان الوزن ، ويؤخر امتصاص الدهون ويعدل تكوين الدهون.
كارالوما فيمبرياتا
هذا العشب يدخل فى صناعة وتركيب بعض حبوب التخسيس والحمية مما يدل على فاعليته فى انقاص الوزن عن طريق زيادة مستويات السيروتونين وهو ناقل عصبى يؤثر مباشرة على الشهية .
مشروب الكركم للتنحيف
يحتوى الكركم على الكركمين وأجريت دراسة على 44 شخصا يعانون من زيادة الوزن وجد أن تناول الكركمين مرتين يوميا لمدة شهر واحد كان فعالا حقا فى تعزيز فقدان الوزن وخاصة دهون البطن .
الفلفل الاسود
يحتوى الفلفل الأسود على مركب قوى يسمى piperine هذا المركب تم عمل دراسة على الفئران كانت النتيجة أن له القدرة على نزول الوزن حتى مع نظام عنى بالدهون .
جيمنيما سيلفستر
هو عشب يسخدم غالبًا كعلاج طبيعي للمساعدة في تقليل مستويات السكر ، ومع ذلك تظهر بعد الأبحاث أن يفيد ايضا فى فقدان الوزن .
فوائد القرفة في التخسيس
القرفة غنيه بالمواد المضادة للاكسدة ويوفر العديد من الفوائد الصحية . وقد وجدت بعض الدراسات أن القرفة يمكن أن تزيد من فقدان الوزن ، انها فعالة بشكل خاص في تثبيت نسبة السكر في الدم ، والتي قد تساعد في تقليل الشهية والجوع ، وقد تقلل القرفة أيضًا مستويات بعض الإنزيمات الهضمية لإبطاء انهيار الكربوهيدرات .
كبسولات البن الاخضر
يتكون مستخلص حبوب البن الأخضر من حبوب البن غير المحمصة. تشير بعض الأبحاث إلى أنه يمكن أن يساعد في تقليل وزن الجسم والدهون في البطن.
فوائد الكمون للتنحيف
وجدت دراسة صغيرة لمدة ثلاثة أشهر أن النساء اللائي تناولن اللبن مع 3 غرامات من الكمون مرتين يوميًا يفقدن وزناً ودهون أكثر من المجموعة الاخرى .
الهيل وفوائده
الهيل هو بهارات ثمينة للغاية ، مصنوعة من بذور نبات في عائلة الزنجبيل ، وقد ثبت أنها تقلل من دهون البطن والجسم .