السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





فضائل الأخلاق الحسنة:







1- الأخلاق الحسنة من أسباب دخول الجنة: سئل رسول الله ﷺ عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: ((تقوى الله، وحسن الخلق)).صحيح غريب,حسنه الألباني في صحيح الترغيب



2- الأخلاق الحسنة سبب في محبة الله لعبده: قال الله تعالى: {إن الله يحب المحسنين}، وقال أيضا: {إن الله يحب المقسطين}،



وقال ﷺ: ((أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا)).رواه الحاكم ,والطبراني في (الكبير)



3- الأخلاق الحسنة من أسباب محبة الرسول ﷺ: قال ﷺ: ((إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا)).حسن إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة



4- مكارم الأخلاق أثقل شيء في الميزان يوم القيامة: قال ﷺ: ((ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق)).صححه الألباني



5- الأخلاق الحسنة تضاعف الأجر والثواب: قال ﷺ: ((إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار)).صححه الألباني



6- الأخلاق الحسنة من خير أعمال العباد: قال ﷺ لأبي ذر: ((عليك بحسن الخلق، وطول الصمت، فوالذي نفس محمد بيده، ما عمل الخلائق بمثلهما)).إسنادة رجال ثقات



7- الأخلاق الحسنة تزيد في الأعمار وتعمر الديار: قال ﷺ: ((حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار)).السلسلة الصحيحة



8- الأخلاق الحسنة علامة على كمال الإيمان: قال ﷺ: ((أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ))رواه الترمذي وأحمد​