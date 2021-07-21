سكون الفجر
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 29 أوت 2013
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- 12,925
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- 2,301
- محل الإقامة
- مدينة جامعة - الوادي -
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عيدكم مبارك وكل عيد وأنتم بخير وصحة وسعادة
أسأل الله أن تكونوا بخير وعافية
اشتقت للمة كثيراً
أسأل الله لكم عيداً طيباً مباركاً
لا تنسوا حصتي من اضاحيكم
ولا تنسوني من خالص دعواتكم ان يفرج همي وأن ينفس كربي
حفظكم الله
عيدكم مبارك وكل عيد وأنتم بخير وصحة وسعادة
أسأل الله أن تكونوا بخير وعافية
اشتقت للمة كثيراً
أسأل الله لكم عيداً طيباً مباركاً
لا تنسوا حصتي من اضاحيكم
ولا تنسوني من خالص دعواتكم ان يفرج همي وأن ينفس كربي
حفظكم الله