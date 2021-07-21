عيدكم مبارك

سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
12,925
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عيدكم مبارك ❤️ وكل عيد وأنتم بخير وصحة وسعادة 😍
أسأل الله أن تكونوا بخير وعافية
اشتقت للمة كثيراً 🥺
أسأل الله لكم عيداً طيباً مباركاً

لا تنسوا حصتي من اضاحيكم 🥰🥰
ولا تنسوني من خالص دعواتكم ان يفرج همي وأن ينفس كربي
حفظكم الله
 
Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
إنضم
28 أوت 2011
المشاركات
7,016
النقاط
2,281
العمر
26
محل الإقامة
20
الجنس
أنثى
دخلت الموضوع اذا بي نشوفك قلت ياااه
وعليكم السلام يا حبيبة قلب سمية اهلا بيك نورت كيف حالك واهلك ؟
عيدك مبارك سعيد كل عام وانتي بخير
اشتقتلك بزاف نتمنى تكوني بخير
 
زخرفة حرف

زخرفة حرف

:: عضو شرفي:: نجمة اللمة
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
13,240
النقاط
2,256
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هنأكم الله بالقبول وأسكنكم الجنة مع الرسول ورزقكم بالعيد بهجة لا تزول، عيدكم مبارك وكل عيد وانتم لربكم طائعون ولدينكم رافعون ولاهلكم نافعون ولنبيكم تابعون، وجعل الله فجر عيدكم نورا وظهره سرورا وعصره استبشارا ومغربه غفرانا وجعل لكم دعوة لاترد ووهبكم رزقا لا يعد وفتح لكم بابا بالجنة لا يسد.
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
15,858
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
عيد سعيد كل عام وانت بخير اختي تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين اجمعين
ربي يفرج همك هم المهمومين يا رب العالمين اجمعين
اللهم يرفع علينا البلاء و الوباء يا رب العالمين اجمعين
 
زخة مطر

زخة مطر

:: عضو مُشارك ::
إنضم
11 أكتوبر 2018
المشاركات
194
النقاط
513
محل الإقامة
Constantine
الجنس
أنثى
عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير ربي يفرج عليك ان شاء الله
 
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