وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هنأكم الله بالقبول وأسكنكم الجنة مع الرسول ورزقكم بالعيد بهجة لا تزول، عيدكم مبارك وكل عيد وانتم لربكم طائعون ولدينكم رافعون ولاهلكم نافعون ولنبيكم تابعون، وجعل الله فجر عيدكم نورا وظهره سرورا وعصره استبشارا ومغربه غفرانا وجعل لكم دعوة لاترد ووهبكم رزقا لا يعد وفتح لكم بابا بالجنة لا يسد.