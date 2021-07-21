التسويق الإلكتروني​

التسويق الإلكتروني هو عملية تخطيط وتنفيذ مفهوم المنتجات والخدمات وتوزيعها والترويج لها وتسعيرها في بيئة شبكية محوسبة ، مثل الإنترنت وشبكة الويب العالمية ، لتسهيل عمليات التبادل وتلبية طلبات العملاء. لها ميزتان متميزتان عن التسويق التقليدي. يوفر التسويق الإلكتروني للعملاء مزيدًا من الراحة وبأسعار أكثر تنافسية ، كما أنه يمكّن الشركات من تقليل التكاليف التشغيلية.نظرًا لأن الشركات تقدم التسويق الإلكتروني والتسوق عبر الإنترنت ، يمكن للعملاء الحصول على معلومات السوق من أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة الخاصة بهم وشراء السلع أو العثور على الخدمات دون مغادرة المنزل 24 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع (24/7). يمكنهم قراءة الإعلانات على الويب أو من البريد الإلكتروني ، والحصول على قسائم إلكترونية ، وعرض صور البضائع ، ومقارنة الأسعار ، وإجراء عمليات الشراء ببضع نقرات بالماوس ، مما يوفر الوقت والمال الذي سيستغرقه التسوق شخصيًا على متجر من الطوب وقذائف الهاون. في الوقت نفسه ، يمكن أن تقلل الأعمال التجارية الإلكترونية من التكاليف في قنوات التوزيع ومساحة التخزين المادية وبالتالي نقل المدخرات إلى العملاء.لجعل التسويق الإلكتروني فعالاً وفعالاً ، يحتاج مديرو الأعمال الإلكترونية إلى معرفة سلوك العملاء عبر الإنترنت ، وتقنيات التسويق الإلكتروني ، وتكاليف وفوائد التسويق الإلكتروني على التسويق التقليدي ، والمزالق والقضايا القانونية للتسويق الإلكتروني. يتبع مناقشة كل من هذه الجوانب.سلوك العملاء عبر الإنترنتفي أواخر التسعينيات ، كان المتسوقون عبر الإنترنت متعلمين جيدًا وذوي دخل مرتفع تتراوح أعمارهم بين عشرين وأربعين عامًا. بحلول عام 2003 ، كان المتسوقون عبر الإنترنت يمثلون مجموعة سكانية أوسع ، بمتوسط عمر يبلغ أربعة وأربعين عامًا ومتوسط دخل سنوي للأسرة يبلغ 65000 دولار. ومن بين هؤلاء المتسوقين ، كان 50 في المائة من الإناث و 50 في المائة من خريجي الجامعات. وفقًا لتقرير صدر عام 2004 عن وزارة التجارة الأمريكية ، كان البحث عن معلومات المنتج / الخدمة في عام 2003 هو ثاني أكثر الأنشطة شيوعًا على الإنترنت بعد البريد الإلكتروني أو الرسائل الفورية ، وكان 77 في المائة من مستخدمي الإنترنت في الولايات المتحدة في سن الخامسة عشرة فما فوق يتسوقون عبر الإنترنت. بحث العملاء الإلكترونيون عن المنتجات والخدمات التي كانوا يفكرون في شرائها عبر الإنترنت. ومع ذلك ، قد لا تكون مشترياتهم النهائية عبر الإنترنت.