كعك خفيف جدا

Soumia hadj mohammed
:: نجمة اللمة ::
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اسميته كعك البريوش لان الوصفة مزجت فيها بين الكعك تع زمان والوصفة تع البريوش والنتيجة جا بنين وخفييف ياسر
مرة نسقسي الوالدة وش دير فالكعك تعها نهز من عندها كاين مكونات درتهم وكاين لي نقصت فالكمية وتارة نشوف للبريوش
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المقادير :
3كؤوس كبيرة حليب دافيء
ربع كأس ماء زهر
ملعقتين أكل لافاني
3ملاعق اكل خميرة الخبز
كأس ونص سكر عادي
مبشور الليمون
5 حبات بيض
فنجان زيت
ملح
حبة الحلاوة اختياري
نخلط كلش مع بعض بالفوي بعدها نبدا نضيف في الفرينة مع كيس خميرة الحلوة وزيادة شوووية
نلم عجينة طرية ثم نبدا نأخذ ونرد بالابهامين فقط - ماشي الدلك براحة اليد مثل الخبز لالا -
ثم نجيب 3 الى 4 ملاعق اكل من الزبدة تكون طرية نبدا ندخل بالشوية فالعجينة مع الاخذ والرد بالابهامين حتى نكملو الزبدة وتدخل مليح فالعجينة
نحطها في جفنة ونغطيها نخليها تخمر
بعدها نفش العجينة وناخذ كريات صغيرة ونشكلوهم كما تحبو - الاشكال راهي فالصور -
نحطوهم فالصينية يخمرو مرة ثانية لما يخمرو نطليهم : حبة بيض ممزوجة مع قهوة سريعة الذوبان ونضع فوق الحبات السمسم ، سكر ، حبة الحلاوة حسب ذوقكم
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