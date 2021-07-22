كعك خفيف جدا

Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

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28 أوت 2011
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اسميته كعك البريوش لان الوصفة مزجت فيها بين الكعك تع زمان والوصفة تع البريوش والنتيجة جا بنين وخفييف ياسر

مرة نسقسي الوالدة وش دير فالكعك تعها نهز من عندها كاين مكونات درتهم وكاين لي نقصت فالكمية وتارة نشوف للبريوش

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المقادير :

3كؤوس كبيرة حليب دافيء

ربع كأس ماء زهر

ملعقتين أكل لافاني

3ملاعق اكل خميرة الخبز

كأس ونص سكر عادي

مبشور الليمون

5 حبات بيض

فنجان زيت

ملح

حبة الحلاوة اختياري

نخلط كلش مع بعض بالفوي بعدها نبدا نضيف في الفرينة مع كيس خميرة الحلوة وزيادة شوووية

نلم عجينة طرية ثم نبدا نأخذ ونرد بالابهامين فقط - ماشي الدلك براحة اليد مثل الخبز لالا -

ثم نجيب 3 الى 4 ملاعق اكل من الزبدة تكون طرية نبدا ندخل بالشوية فالعجينة مع الاخذ والرد بالابهامين حتى نكملو الزبدة وتدخل مليح فالعجينة

نحطها في جفنة ونغطيها نخليها تخمر

بعدها نفش العجينة وناخذ كريات صغيرة ونشكلوهم كما تحبو - الاشكال راهي فالصور -

نحطوهم فالصينية يخمرو مرة ثانية لما يخمرو نطليهم : حبة بيض ممزوجة مع قهوة سريعة الذوبان ونضع فوق الحبات السمسم ، سكر ، حبة الحلاوة حسب ذوقكم

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آخر تعديل بواسطة المشرف:
Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو فعّال ::
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/
بسم الله ماشاء الله في اسوء حالاتك شاطرة

كعك يبان بنين بصح مع المومو تع العيد يقهمك اللحم وكمية البروتيين العالي تخليك متخممش فالكعك
 
Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
إنضم
28 أوت 2011
المشاركات
7,020
النقاط
2,281
العمر
26
محل الإقامة
20
الجنس
أنثى
قال Andy_Delort:
/
بسم الله ماشاء الله في اسوء حالاتك شاطرة

كعك يبان بنين بصح مع المومو تع العيد يقهمك اللحم وكمية البروتيين العالي تخليك متخممش فالكعك
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الله يسلمك
درته يوم عرفة كانت بداتني لاقريب بصح مش ماثرة فيا كما ذرك الحمد لله على كل حال
ياودي والقهوة باش تتقهوى ثاني بالللحم ول ههه
 
Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو فعّال ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
1,682
النقاط
571
العمر
26
محل الإقامة
أغواطي ورأسي عآلي
الجنس
ذكر
قال Soumia hadj mohammed:
الله يسلمك
درته يوم عرفة كانت بداتني لاقريب بصح مش ماثرة فيا كما ذرك الحمد لله على كل حال
ياودي والقهوة باش تتقهوى ثاني بالللحم ول ههه
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_.

القهوة مع لسان الكبش هههههه

ايه مغلطيش واحد يستقهو بيهم .. نهبط ليما نوريلها الوصفة هاذي ونشوفو كيفاش
 
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