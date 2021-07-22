كعك خفيف جدا

اسميته كعك البريوش لان الوصفة مزجت فيها بين الكعك تع زمان والوصفة تع البريوش والنتيجة جا بنين وخفييف ياسر

اسميته كعك البريوش لان الوصفة مزجت فيها بين الكعك تع زمان والوصفة تع البريوش والنتيجة جا بنين وخفييف ياسر ​

مرة نسقسي الوالدة وش دير فالكعك تعها نهز من عندها كاين مكونات درتهم وكاين لي نقصت فالكمية وتارة نشوف للبريوش

مرة نسقسي الوالدة وش دير فالكعك تعها نهز من عندها كاين مكونات درتهم وكاين لي نقصت فالكمية وتارة نشوف للبريوش ​