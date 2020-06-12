بغـريـــر ناجح خفيف وهشيش

الحمد لله حمدا كثيرا



اهلا بكم اهل اللمة الجزائرية

اهلا بزوارها الكرام



بعدما فشلت في صنع البغرير لمرتين ، الحمد لله اليوم نجحلي وكما كنت نتمنى 1 مثقب كليا 2 خفيف 3 هشيش



حوست على الوصفة قمت بتحميل واحدة والثانية ضربت طلة على بغرير اختنا العزيزة فيولا الوصفتين كلاهما متقاربين اخذت منهم وزدت عدلت فيها

5 كيسان ماء دافيء /ماشي بزاف تقريبا بارد /

ملعقة كبيرة + نص ملعقة كبيرة من خميرة الخبز

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة سكر

لافاني

ملعقة صغيرة خــــل



نخلط المقادير بالشوكة جيدا



نضيف 3 كؤوس سميد رطب

كأس فرينة

2 كيس خميرة الحلوى

1 حبة بيض

نضرب بالخلاط الكهربائي

ثم في قارورة كبيرة حطيت ثلث الخليط وقمت ب رجٍّــه جييدا ورجعت حطيتو في وعاء نظيف ثم زدت الثلث الثاني وهكذا

كررت العملية مرتين وخليته يرتاح

كي شفته طلع حركته مليح بالسقاية / كاين لي يسميوها الغراف / بش هبطتلو الخميرة هديك وخليته وحد 5 دقايق عاودت رجعت بش نطيب مي الخميرة هديك ماهبطتهاش ووبديت نطيب

طاجين سخنتو ودهنتو وسكبت فيه قي سقاية وواسيتها وخليته

والي سهل عليا العملية تع الطهي استخدمت راكليت كما لي يستعملوها فقلب اللوز

كي تنشف الحبة وتشد روحها نبدا من الحواف بلعقل وندور على الحبة كلها حتى نحيها

كي تنحي الحبة حطيها فوق كش صحن عليه منديل

وكي تنحي الحبة لي بعدها ما تحطيهاش فوقها نحي الاولى وحطيها فحاجة خلاف ثم الثانية فوق المنديل وهكدا

لما تحبي تقدميه وجدي العسل مع الزبدة سخنيهم وحطي فوق الحبة

والحمد لله جا هايل