خبز اليوم خفيف ريشة و بنين

GHcook

GHcook

:: غنوش للطبخ ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
إنضم
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نقاط التفاعل
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سلام عليكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير
خبز اليوم بالحليب خفيف و بنين
المقادير :
500غ فرينة
ملعقة كبيرة خميرة
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة صغيرة ملح
حبة بيض
ثلاث ملاعق كبيرة زيت
سانوج
كأس حليب و ثلاث ارباع دافئ
الطريقة :
نحط الفرينة و نزيد عليها كامل المكونات الجافة
خميرة و سكر و ملح نحط الملح بجيهة باش ميخسرش الخميرة وندير حفرة في الوسط نضيف ثلاث ملاعق زيت و بيضة و شوية حليب و نخلط ونزيد الحليب الدافئ تدريجيا مع العجن حتى نتحصل على عجينة تتلاسق ندهنها بالزيت ونخليها تخمر و من بعد نحطها في بلاطو ونفردها ونخليها تخمر ومن بعد ندهنها بالبيض ونرش عليها سانوج وجنجلان و بذور اليقطين
الوصفة على قناتي على الرابط اتشرف بإنضمامكم و صح فطوركم 🌙🌙🤗
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20250306_195919.jpgاليوم خبز ال
 
كل شكري وتقديري لك اختي الكريمه
 
جميل ماشاء الله تم زيارة القناة على اليوتوب
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ربي يوفقك
 
الله يسلمك وينور قلبك
شكرا على الدعم واتمنى اكون عند حسن المتابعة
صح فطورك
قال أبو عاتكة:
جميل ماشاء الله تم زيارة القناة على اليوتوب
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ربي يوفقك
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