ليسوفلي بالبيشاميل و الدجاج

السلام عليكم..اليوم جبتلكم سوفلي محشي بالبيشاميل والدجاجالمقادير:_العجينةكاس حليب دافئربع كاس زيتحبة بيضمغرف كبيرة سكرمغرف كبيرة خميرة الخبزملحفرينة_الحشو:بطاطا مقطعة مكعبات مقليةصدر الدجاج مقطع او مرحيحبة بصل صغيىة مقطعة مكعباتملحفلفل كحلكركمتوابل الدجاج_البيشاميل:مغرف كبيرة منغرينمغرف كبيرة فرينةكاس ونص حليبشوية سانوج جنجلان_طريقة التحضير:نبداو بالعجينة نخلطوا السوائل مع بعض حليب وزيت والبيضة ونزو سكر وخميرة الخبز والملح ونخلطوهم مليح حتى يدوب هداك السكر ونبداو نزيدوا فالفرينة غير بشوي حتى تنطم لعجينة متكونش يابسة ومتكونش جارية تكون طرية ونخلوها تخمر(مصورتش مراحل تحضير لعجينة بيسك انا كانت عندي من قبل فالمبرد غير جبدتها وبديت نخدم فيها)نروحوا للحشونحطو لبصل يتقلى مع شوية زيت ومبعد حطيت صدر تاع الجاج مقطع زدتلوا الملح والفلفل كحل والكركم وتوابل تاع الدجاجحتى يطيب نحوهوفنفس المقلة نوجدوا فيه البيشاميل حطيت مغرف زبدة كي دابت زدتلها مغرف فرينة حمصتهم شوي ومبعد زدتلهم ملح وفلفل كحلفللخر حكمت البطاطا المقلية والجاج اللي طيبتوا خلطتهم مع البيشاميل(انا خدمتها بفىينة القمح الكامل علبها حيبانلكم لونها غامق شوية) وهكدا الحشو تكون وجدتوبديت نحل فلعجينة طبعتهم دويرات وحطيت الحشو وخدمت ليسوفلي تاوعي دهنتهم بصفار بيضة (نسيت مذكرتهاش فالمقادير الفوق) حطيت شوية سانوج وجنجلان ولا تخلوهم فارغين مالفوق كيف كيفومبعد طيبتهم من التحت تحمروا وزدتلهم من الفوق الفرن يكون سخون من قبل وديروه على درجة حرارة °200 وشهية طيبة ☺