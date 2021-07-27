ليسوفلي بالبيشاميل و الدجاج

Łä bëłłě fįłłě
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السلام عليكم..
اليوم جبتلكم سوفلي محشي بالبيشاميل والدجاج
المقادير:
_العجينة
كاس حليب دافئ
ربع كاس زيت
حبة بيض
مغرف كبيرة سكر
مغرف كبيرة خميرة الخبز
ملح
فرينة
_الحشو:
بطاطا مقطعة مكعبات مقلية
صدر الدجاج مقطع او مرحي
حبة بصل صغيىة مقطعة مكعبات
ملح
فلفل كحل
كركم
توابل الدجاج
_البيشاميل:
مغرف كبيرة منغرين
مغرف كبيرة فرينة
كاس ونص حليب
شوية سانوج جنجلان
_طريقة التحضير:
نبداو بالعجينة نخلطوا السوائل مع بعض حليب وزيت والبيضة ونزو سكر وخميرة الخبز والملح ونخلطوهم مليح حتى يدوب هداك السكر ونبداو نزيدوا فالفرينة غير بشوي حتى تنطم لعجينة متكونش يابسة ومتكونش جارية تكون طرية ونخلوها تخمر(مصورتش مراحل تحضير لعجينة بيسك انا كانت عندي من قبل فالمبرد غير جبدتها وبديت نخدم فيها)
نروحوا للحشو
نحطو لبصل يتقلى مع شوية زيت ومبعد حطيت صدر تاع الجاج مقطع زدتلوا الملح والفلفل كحل والكركم وتوابل تاع الدجاج
حتى يطيب نحوه
وفنفس المقلة نوجدوا فيه البيشاميل حطيت مغرف زبدة كي دابت زدتلها مغرف فرينة حمصتهم شوي ومبعد زدتلهم ملح وفلفل كحل
فللخر حكمت البطاطا المقلية والجاج اللي طيبتوا خلطتهم مع البيشاميل(انا خدمتها بفىينة القمح الكامل علبها حيبانلكم لونها غامق شوية) وهكدا الحشو تكون وجدت
وبديت نحل فلعجينة طبعتهم دويرات وحطيت الحشو وخدمت ليسوفلي تاوعي دهنتهم بصفار بيضة (نسيت مذكرتهاش فالمقادير الفوق) حطيت شوية سانوج وجنجلان ولا تخلوهم فارغين مالفوق كيف كيفومبعد طيبتهم من التحت تحمروا وزدتلهم من الفوق الفرن يكون سخون من قبل وديروه على درجة حرارة °200 وشهية طيبة ☺
اليوم جبتلكم سوفلي محشي بالبيشاميل والدجاج
المقادير:
_العجينة
كاس حليب دافئ
ربع كاس زيت
حبة بيض
مغرف كبيرة سكر
مغرف كبيرة خميرة الخبز
ملح
فرينة
_الحشو:
بطاطا مقطعة مكعبات مقلية
صدر الدجاج مقطع او مرحي
حبة بصل صغيىة مقطعة مكعبات
ملح
فلفل كحل
كركم
توابل الدجاج
_البيشاميل:
مغرف كبيرة منغرين
مغرف كبيرة فرينة
كاس ونص حليب
شوية سانوج جنجلان
_طريقة التحضير:
نبداو بالعجينة نخلطوا السوائل مع بعض حليب وزيت والبيضة ونزو سكر وخميرة الخبز والملح ونخلطوهم مليح حتى يدوب هداك السكر ونبداو نزيدوا فالفرينة غير بشوي حتى تنطم لعجينة متكونش يابسة ومتكونش جارية تكون طرية ونخلوها تخمر(مصورتش مراحل تحضير لعجينة بيسك انا كانت عندي من قبل فالمبرد غير جبدتها وبديت نخدم فيها)
نروحوا للحشو
نحطو لبصل يتقلى مع شوية زيت ومبعد حطيت صدر تاع الجاج مقطع زدتلوا الملح والفلفل كحل والكركم وتوابل تاع الدجاج
حتى يطيب نحوه
وفنفس المقلة نوجدوا فيه البيشاميل حطيت مغرف زبدة كي دابت زدتلها مغرف فرينة حمصتهم شوي ومبعد زدتلهم ملح وفلفل كحل
فللخر حكمت البطاطا المقلية والجاج اللي طيبتوا خلطتهم مع البيشاميل(انا خدمتها بفىينة القمح الكامل علبها حيبانلكم لونها غامق شوية) وهكدا الحشو تكون وجدت
وبديت نحل فلعجينة طبعتهم دويرات وحطيت الحشو وخدمت ليسوفلي تاوعي دهنتهم بصفار بيضة (نسيت مذكرتهاش فالمقادير الفوق) حطيت شوية سانوج وجنجلان ولا تخلوهم فارغين مالفوق كيف كيفومبعد طيبتهم من التحت تحمروا وزدتلهم من الفوق الفرن يكون سخون من قبل وديروه على درجة حرارة °200 وشهية طيبة ☺