نتحداك متوجعكش كرشك بالضحك

زوج صحاب راكبين في الحافلة في الكراسي اللخرين ... شويه هكذا طلع واحد فرطأس قعد في الكراسى اللولين

واحد قال لصاحبوا راك تشوف هذاك الفرطأس؟ واش تقول كون نضربوا بتصرفيقة للراس؟

قالو روح لوكان تضربو دوك نعطيك خمسين ألف

أيا ناض السيد و خدعوا بكف للصليعة

دار ليه السيد قالو واشبيك ؟؟

قالو آآآه سمحلي خويا و الله غير دايرك عباس

أيا رجع لبلاصتو و عطأه صاحبو خمسين ألف

زاد شوية قال لصاحبو كون نزيد نضربو بوحدة للراس....؟؟

قالو شيش و نعطيك ميات ألف

و ينوض ليه و يزيد يضربو للصليعة...دار ليه السيد قالو واشبيك..؟

قالو ايو؟؟ و الله غير تشبه لعباس فوطو كوبي ....سمحلي برك

زاد رجع لبلاصتو...عطاه صاحبو ميات ألف... شويا هكدا قالو لوكان نزيد نضربو بوحدة شحال تعطيني؟؟

قالو نعطيك ميتين ألف ...أيا و ينوض و يزيد يخدعوا بتصرفيقة ..شطططح

دار الفرطاس قالو راك كثرت خونا...!!

قالو السيد و الله غير انت عباس و ما حبيتش تهدر

الفرطاس قالو ماني عباس ما والو.

جبدلو لبارمي قرا الاسم و كلش و فراوها

و الفرطأس من الزعاف بدل بلاصة بعيدة

و السيد شحم فيها ميتين ألف

شوية زاد قال لصاحبو واش تقول كون نزيد نضربو بواحدة؟؟

قالو صاحبو ومنك سيريو؟؟

روح و نعطيلك خمسميات ألف

زاد ناض السيد من بلاصتو و يروح للفرطاس...يكسل. يكسل و يضربوو......

دار ليه السيد زعفان

قالو ايوو؟؟ عباس انت راك هنا و أنا من مقبيل و أنا نضرب في السيد منهيه؟؟

هههههههههههههههههههههههههههههه