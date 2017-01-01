حكاية الطمّاع

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

صحيتو ... وش راكم ؟ ... وش احوالكم ... الحمد لله ... قولو الحمد لله اسي ... ها ما نظلش نعاودلكم ههه

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المهم يا سيدي ... هذي حكاية جديدة و زينة ههه نلطفو بيها الجو شوية ...و راها طويلة شوي ... جماعة خفيف ظريف ق شوفو جيهة اخرى ههه

بصح وشني ... بالاك هذي الاخيرة و منها حتاااال نهار اخر نشالله اذا حيانا ربي باه نعاودوها ههه ... ادعولنا برك ههه

بسم الله ....

قالك هذو زوج جيران ... واحد غني لاباس عليه ... و الاخر فقير محروقة عليه الحلفا ... فراك ما يسعاهش ههه

المهم يا سيدي ... قلنا غني و فقير ... و الغني هذاك ... طول يقلق في جارو الفقير و يزوخ عليه ... ساعات يبدا يشوي و يفوّح في الريحة على جارو

ساعات يـڤاري بالQ5 هذيك قدام باب جارو ههه

المهم داير فيه المكر ...

المدار يا سيدي ... الفقير هذاك واحد النهار كان خاطر .. مسافر ...رايح يحوس ولا يزور اهلو ... المهم خاطر في كواستر ( الكواستر ياك تعرفوها... طرولي ههه ) ...و راكب وحدو في الكواستر هذيك ههه ق هو و الشيفور الي يسوق ههه

و مريّح مسامي الطاڤة و وذنتو حاطها على بر ههه