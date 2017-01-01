حكاية الطمّاع

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته صحيتو ... وش راكم ؟ ... وش احوالكم ... الحمد لله ... قولو الحمد لله اسي ... ها ما نظلش نعاودلكم ههه ... المهم يا سيدي ... هذي حكاية جديدة و زينة ههه نلطفو بيها الجو شوية ...و راها طويلة شوي ... جماعة خفيف ظريف ق شوفو جيهة اخرى ههه بصح وشني ... بالاك هذي الاخيرة و منها حتاااال نهار اخر نشالله اذا حيانا ربي باه نعاودوها ههه ... ادعولنا برك ههه بسم الله .... قالك هذو زوج جيران ... واحد غني لاباس عليه ... و الاخر فقير محروقة عليه الحلفا ... فراك ما يسعاهش ههه المهم يا سيدي ... قلنا غني و فقير ... و الغني هذاك ... طول يقلق في جارو الفقير و يزوخ عليه ... ساعات يبدا يشوي و يفوّح في الريحة على جارو ساعات يـڤاري بالQ5 هذيك قدام باب جارو ههه المهم داير فيه المكر ... المدار يا سيدي ... الفقير هذاك واحد النهار كان خاطر .. مسافر ...رايح يحوس ولا يزور اهلو ... المهم خاطر في كواستر ( الكواستر ياك تعرفوها... طرولي ههه ) ...و راكب وحدو في الكواستر هذيك ههه ق هو و الشيفور الي يسوق ههه و مريّح مسامي الطاڤة و وذنتو حاطها على بر ههه و الطاڤة هذيك مفتوحة ... و الميمون ...مولى الكواستر يجري 200 في الساعة هههه و تتقلب بيهم الكواستر هذيك .. و جات طول مقلوبة على الوذنة تاع صاحبنا ... .. و المخلوق ... وذنتو تحكّت من الـڤودرون ... تحكت حتان تقطعت هههه و بدا الدم يسيل ....السيد يويّل ....و كذا و هاااي هااااي ... العياط ... الزقـڤ هههه.... ياااتل صرا فيه المكر المخلوق ههه من قبيل زوالي و زادت راحتلو وذنة ههه المهم مولى الكواستر هذاك مترفه لاباس بيه هههه راح ليه نوضو ...و قالو يا ودي هاك 100 مليون و اضرب النح ههه و ماسكي الحالة و ق العافية ( باه ما يباصيهش ياك كان يجري 200 في الساعة ) ... السيد الزوالي صاحبنا ... ضرب فيها هذيك ال100 مليون ... و دخل للسبيطار وقت و خرج ق العافية ... يمشي بوذنة وحدة ههه ولا يمشي بجيهة ....ههه ...التوازن راحلو ... ههه المهم ... بدا يصرف في هذيك ال100 مليون ...راح شرا كروسة صقيرة ... و عاود الطلية تاع الفاصاد تاع دارو ... و بدّل الباب ههه و ريقل حالتو زين ههه وفضل حجيجة تاع صوارد زهى بيها هو و وليداتو ههه المهم جارو هذاك شافو جاب الصوارد و شرا كروسة و كذا ... قالك هذا لي ثم ثم ترفه و ولات عندو الصوارد و الله نشوفو كفاه دارها ههه راح ليه ...سلام عليكم ... و عليكم السلام .... المعلم وش ... ق الخير ...راها تقول تنفست عليك ضربة وحدة ... مين جبت الخير هذا ؟ هههه السيد الزوالي انسان نية ... حكاو قاع القضية كفاه ههه قالك ياابوي ... هذا السيد راحتلو ق وذنة و جاب 100 مليون ههه انا ثاني و الله قللا جربتها ههه هذي ههه السيد طمّاع ... عندو الرزق و حابّ يزيد ههه ... المهم يا سيدي ههه ... الغني هذاك راح باه يعاند جارو و يدير كيما هو و يجيب 100 مليون ههه راح ركب في كواستر فارقة ... و ريّح مسامي الطاڤة .. و حط وذنو عند المراية... ههه .... و راه يستنى فالكاوستر هذيك تتقلب ههه باه تروحلو الوذنة و يعطوه الصوارد ههه ... المهم الكواستر هذيك تمشي ... تمشي .... تمشي .... بصح والو ههه لا آكسيدا لا والو ههه ... زاد قعد يستنى ... والو كيف كيف ههه زهرو أعوج ههه المهم طول يستنى و بدا بكره ...ايا سيدي ...طلّ من الطاڤة ... و يشوف واحد اللآكسيدا حذا الطريق ...... مصيبة راني نقولك هههه سيمي داخل في كروسة ... الكروسة داخل في 6 عباد ... 6 عباد داخلي في بعضهم ...يااااتل حادث مرور مروع ...ههه وش دار صحابنا .... راحي يجري مسامي موقع الحادث ... جبد موس ... و قطع بيه وذنو ...و لاح روحو مسامي الموتى هذوك ... و بدا يعيط ... ياااو وذني .... ياااو وذني ههههه ( زعما يدير كيما صاحبو ) المهم .. السيد يعيّط و يويّل ههه جاه السيد ينوّض فيه ... قالو: خويا وش بيك ؟ ق الخير ؟ وش كاين ؟ ههه ههه صاحبنا قالو : هات هات قبل ال100 مليون و مبعد اهدر !!! .... ههههه وش قالو الاخر ؟ ... قالو ياااتل نوض بركى ما تتمسخر......خلينا نكملو التورناج تاع الفيلم راها الحلقة الاخيرة اليوم هههه الجماعة يتورنو في فيلم ههه و هو يحسبها آكسيدا صح ههه و رحت وذنتو في كيل الزيت و هذي نهاية الطماع هههه ــــــــــــــــــــــــــــ هذي هي ان شاء الله تكون عجبتكم الحكاية و السلام عليكم