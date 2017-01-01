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حكاية السحور

الموضوع في 'ركن النكت والطرائف' نشر بواسطة habchisalaheddin, ‏2 جانفي 2018 على 19:39.

الصفحة 1 من أصل 2
  1. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

    يااتل صحيتو ... وش راكم ؟ ... احوالكم ؟ ... بخير ؟ ... الحمد لله اسي ... قولو الحمد لله اسي ...
    ياسيدي مش نظل نعاودلكم ... ها حكاية خفيفة ظريفة كي العادة و ق العافية ...
    ...
    بسم الله ... قالك يا سيدي ... هذا واحد الشيخ المخلوق مريض ... عندو السكر ولا الملح مش عارف ... المهم كي راح للطبيب
    الطبيب قالو .. الصيام ق انساه ... راك ما تقدرش تصوم و راها الحية ق تجبد ... امالا نتا الصيام راه سقط عليك
    السيد قاضتو شوية بصح سلم بيها ... قالك كلش كلش والصحة من الفوق ...
    ايا ولى ما يصومش ... و كي لحق رمضان ... حقا هاهو ما يصومش ... بصح صاحبنا هذا ...فيه لقطة ههه
    الصيام ما يصومش ... بصح السحور ينوض هو الاول راني نقولك ههه ينوض يقربع و يبرّح على السحور هذاك ههه ... مجاهد ههه
    ينوض و ينوّض معاها قاع الراقدين ههه يريكلامي راني نقولك ...
    ايا روحي يا ليام ... روحي يا ليام ... نهار من النهارات ... او بالاحرى ليل ... حقا السحور في الليل هههه
    عزوجو " زوجتو " المخلوقة كانت مريضة شوية ...و ما ناضتش وجدت السحور ... داتها عينها رقدت ...
    ايا السيد تنارفا !! ...ويقول ربي ..و ناض يريكلامي .. !! كذا !! السحور ...!! ...الفجر راه قريب يأذن !! هههه
    الناس اتسحرو وحنا لالا !! هههه
    المهم دار فيهم التير و المكر على السحور هذاك ههه
    ايا عندو خوه ساكن معاه ههه كان راقد ... و ما قدرش يرقد من كثرة العياط و الزهق تاع السيد المريض ههه
    ناض ليه :     " يا جدك نتا علاه راكي تعيط هاك ؟ "..
    قالو:     " السحور ...و كذا.... و الفجر.... و راه قريب يأذن... " ههههه
    يااتل قالو     حقا راك ما تصومش نتا علاه راك تريكلامي هاك ههه
    حـقا لا صيام لا سيدي عبد الله هههه
    السيد مع لي ذكرلو خوه الصيام ... تقرمد .. ربعو تقلب ...ههه

    وش قالو صاحبنا ؟ ههه

    رد عليها بزعاف و عياط :

    ايا تردونا لا صيام لا سحور !!! ... ولينا كفار امالا !!!
    ....

    هذي حكاية المريض و السحور
    نشالله تعجبكم
    سلام عليكم


     
    التعديل الأخير: ‏3 جانفي 2018 على 13:04
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    habchisalaheddin, ‏2 جانفي 2018 على 19:39
    #1
  2. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: مرشح للإشراف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

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    التعديل الأخير: ‏2 جانفي 2018 على 19:59
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    habchisalaheddin, ‏2 جانفي 2018 على 19:49
    #2
  3. Princesse Diyor

    Princesse Diyor :: عضو متألق ::

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    بسكرة
    هههههههه ميرسي خويا
    و كيما عودتنا ديما تزهينا
    ربي يحفظك
     
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    Princesse Diyor, ‏2 جانفي 2018 على 20:01
    #3
  4. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: مرشح للإشراف ::
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    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

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    شكرا أختي منال ...بارك الله فيك

     
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    habchisalaheddin, ‏2 جانفي 2018 على 20:03
    #4
  5. حروف تائهة

    حروف تائهة :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم
    هههههههههه ها والله هههههه واش السيد رديتوه كافر ههههه
    مايصومش و يزيد مايتسحرش ثاني ههههنهه
    يعطيك الصحة خويا لكبير .. و ظل مرة على مرة زهيلنا الحالة ههههه
     
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    حروف تائهة, ‏2 جانفي 2018 على 20:06
    #5
  6. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    و عليكم السلام
    ها والله ههه خلوه يتسحر اسي ههه
    يعطيك الصحة اختي الصغيرة ههه
    شكرا
     
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    habchisalaheddin, ‏2 جانفي 2018 على 20:07
    #6
  7. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    habchisalaheddin, ‏2 جانفي 2018 على 20:10
    #7
  8. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو فعّال ::

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    :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
    و عليكم السلام
    والله تقتل
    اولينا كفآر امالا ههههههههههههههه
    يعطيك الصحّة يا وخيّي ربي يخلي ايامك كلها زآهية ان شاء الله
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    ضيوف وسـنغادر, ‏2 جانفي 2018 على 20:14
    #8
  9. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    اهلا اختي ضيوف ههه
    ها والله ههه السيد يحوسو يردوه كافر ههه
    شكرا على مرورك الجميل و الله يدوم زهو و فرح كل مومن نشالله
    بارك الله فيك :)
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    habchisalaheddin, ‏2 جانفي 2018 على 20:16
    #9
  10. *amani*

    *amani* :: عضو فعّال ::

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    جيجل
    وعليكم السلام
    هههههههه:ROFLMAO::ROFLMAO::LOL:
    والله زهيتنا الحالة وقتلتنا ضحك
    يعطيك الصحة اخي صلاح
     
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    *amani*, ‏2 جانفي 2018 على 20:23
    #10
  11. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو متألق ::

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    فرنسا الجزائر وطني
    ههههههههه ههههههههه

    مليحة هاذي فكرتني في والدي الله يذكرو على خير هو الاول اللي ينوض للسحور نغيرو منو الله يبارك على النشاط ويزيد ياكل تڤول راه يفطر عادي هههههه ربي يذكرو على خير وينوض الغاشي اكل ما يسكتش حتى ننوضو ....

    كانت ايام إييييه

    الشيوخة هاذو تليقلهم خدمة خاصة ،ولازم العجوز ما تمرضش اطانسيو هي الكل فالكل ههههههه
    مسكينة العجيز ضربت ضربت ما قدرتش النهار صايمة وتطبخ وفالسحور هو ينوض يزعق هههههه خطرا هو فاطر السيد يصبح يضرب فالمطلوع مع القهوة ههههه
    ربي يشفي مرضانا كامل يارب
    واللي ڤالتلهم اسكتو ڤالهم رايحين تڤلبونا كفار واقيلا هههههه مصيبة هاذ الشيخ
    نشتي نهرج هاذ النوعية من الشيوخة والعجايز هواية ههههه
    بارك الله فيك خويي على الحكاية تنحي على الخاطر
    الله ينحيلك على خاطرك ويجعل ايامك كلها فرحة وهنا أمين
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏2 جانفي 2018 على 20:25
    #11
  12. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    اهلا اختي اماني ههه
    شكرا على مرورك الجميل
    ههه
    بارك الله فيك
     
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    habchisalaheddin, ‏2 جانفي 2018 على 20:27
    #12
  13. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    اهلا بيك خويا حليم ههه
    ها راك تشوف ... الشيوخة ههه لا صيام و يزيد يتسحر ههه و يريكلامي فوقها هههه
    و العزوج ويلها كن ترقد ولا هههه يعطيلها بافراب ع العين راي نقولك ههه
    يعطيك الصحة خويا حليم
    شكرا على المرور الجميل
    و الله يجعل ايامنا كلها سرور نشالله
    شكرا

     
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    habchisalaheddin, ‏2 جانفي 2018 على 20:28
    #13
  14. حروف تائهة

    حروف تائهة :: عضو بارز ::

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    حروف تائهة, ‏2 جانفي 2018 على 20:46
    #14
  15. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    habchisalaheddin, ‏2 جانفي 2018 على 20:48
    #15
  16. حروف تائهة

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    بلا مزية خويا لكبير
    ول ههههه
     
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    حروف تائهة, ‏2 جانفي 2018 على 20:50
    #16
  17. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    نلعبو ول ههه

     
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    habchisalaheddin, ‏2 جانفي 2018 على 20:52
    #17
  18. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
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    هههههههههههههههههه يعطيك النو والله ضحكتني مسكين ها المهم المشاركة ادا ماشي الصيام السحور...
     
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    بشرى ملاك, ‏2 جانفي 2018 على 22:30
    #18
  19. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: مرشح للإشراف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

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    شكرا على المرور اختي بشرى ههه
     
    بشرى ملاك و Princesse Diyor معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏2 جانفي 2018 على 22:46
    #19
  20. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    @habchisalaheddin

    ههههههههههه
    ههههههههههه
    يعطيك الصحة قتلتني بضحك على الشيخ مايصومش وفي السحور يبدأ يريكلامي هههههههه
    عن جد يعطيك الصحة (بلاك يروحلك الريزو ههههه)
    هههههههه
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    صفاءdz, ‏3 جانفي 2018 على 06:46
    #20
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