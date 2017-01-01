حكاية السحور



السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

يااتل صحيتو ... وش راكم ؟ ... احوالكم ؟ ... بخير ؟ ... الحمد لله اسي ... قولو الحمد لله اسي ...

ياسيدي مش نظل نعاودلكم ... ها حكاية خفيفة ظريفة كي العادة و ق العافية ...

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بسم الله ... قالك يا سيدي ... هذا واحد الشيخ المخلوق مريض ... عندو السكر ولا الملح مش عارف ... المهم كي راح للطبيب

الطبيب قالو .. الصيام ق انساه ... راك ما تقدرش تصوم و راها الحية ق تجبد ... امالا نتا الصيام راه سقط عليك

السيد قاضتو شوية بصح سلم بيها ... قالك كلش كلش والصحة من الفوق ...

ايا ولى ما يصومش ... و كي لحق رمضان ... حقا هاهو ما يصومش ... بصح صاحبنا هذا ...فيه لقطة ههه

الصيام ما يصومش ... بصح السحور ينوض هو الاول راني نقولك ههه ينوض يقربع و يبرّح على السحور هذاك ههه ... مجاهد ههه

ينوض و ينوّض معاها قاع الراقدين ههه يريكلامي راني نقولك ...

ايا روحي يا ليام ... روحي يا ليام ... نهار من النهارات ... او بالاحرى ليل ... حقا السحور في الليل هههه

عزوجو " زوجتو " المخلوقة كانت مريضة شوية ...و ما ناضتش وجدت السحور ... داتها عينها رقدت ...

ايا السيد تنارفا !! ...ويقول ربي ..و ناض يريكلامي .. !! كذا !! السحور ...!! ...الفجر راه قريب يأذن !! هههه

الناس اتسحرو وحنا لالا !! هههه

المهم دار فيهم التير و المكر على السحور هذاك ههه

ايا عندو خوه ساكن معاه ههه كان راقد ... و ما قدرش يرقد من كثرة العياط و الزهق تاع السيد المريض ههه

ناض ليه : " يا جدك نتا علاه راكي تعيط هاك ؟ " ..

قالو: " السحور ...و كذا.... و الفجر.... و راه قريب يأذن... " ههههه

يااتل قالو حقا راك ما تصومش نتا علاه راك تريكلامي هاك ههه

حـقا لا صيام لا سيدي عبد الله هههه

السيد مع لي ذكرلو خوه الصيام ... تقرمد .. ربعو تقلب ...ههه



وش قالو صاحبنا ؟ ههه



رد عليها بزعاف و عياط :



ايا تردونا لا صيام لا سحور !!! ... ولينا كفار امالا !!!

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هذي حكاية المريض و السحور

نشالله تعجبكم

سلام عليكم





