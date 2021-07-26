أخطاء وتنبيهات

سعد606
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 858
- النقاط
- 51
- العمر
- 59
- محل الإقامة
- تقرت
- الجنس
- ذكر
* المبالغة في تطلب الكمال .
* قلة مراعاة الزوجة لوالدي الزوج .
* تبذل الزوجة وقلة تجملها لزوجها.
* كثرة السخط وقلة الحمد .
* المنة على الزوج .
* إخبار الآخرين بمشكلات المنزل .
* قلة المراعاة لمكانة الزوج ووضعه الاجتماعي .
* قلة إعانة الزوج على البر والتقوى .
* إرهاق الزوج بكثرة الطلبات .
* إقلاق الزوج بكثرة الارتباطات .
* النشوز والتمرد على الزوج .
* الامتناع على الزوج إذا دعاها للفراش .
* التقصير في خدمة الزوج .
* إدخال من لا يأذن الزوج بدخوله في البيت .
* الخروج من المنزل دون إذن الزوج .
* طاعة الزوج في معصية الله .
* المبالغة في الغيرة على الزوج .
* سوء تصرف المرأة إذا عدّّد زوجها .
* التقصير في تربية الأولاد .
* قلة مراعاة لأحوال الزوج ومشاعره .
* إفشاء سر الفراش .
* وصف المرأة النساء لزوجها .
* التبرم من قوامة الرجل .
* اختلاط الزوجة بالرجال، وتبرجها أمامهم .
* قلة الوفاء للزوج .
* قلة تقوى الله بعد فراق الزوج .
* قلة مراعاة الزوجة لوالدي الزوج .
* تبذل الزوجة وقلة تجملها لزوجها.
* كثرة السخط وقلة الحمد .
* المنة على الزوج .
* إخبار الآخرين بمشكلات المنزل .
* قلة المراعاة لمكانة الزوج ووضعه الاجتماعي .
* قلة إعانة الزوج على البر والتقوى .
* إرهاق الزوج بكثرة الطلبات .
* إقلاق الزوج بكثرة الارتباطات .
* النشوز والتمرد على الزوج .
* الامتناع على الزوج إذا دعاها للفراش .
* التقصير في خدمة الزوج .
* إدخال من لا يأذن الزوج بدخوله في البيت .
* الخروج من المنزل دون إذن الزوج .
* طاعة الزوج في معصية الله .
* المبالغة في الغيرة على الزوج .
* سوء تصرف المرأة إذا عدّّد زوجها .
* التقصير في تربية الأولاد .
* قلة مراعاة لأحوال الزوج ومشاعره .
* إفشاء سر الفراش .
* وصف المرأة النساء لزوجها .
* التبرم من قوامة الرجل .
* اختلاط الزوجة بالرجال، وتبرجها أمامهم .
* قلة الوفاء للزوج .
* قلة تقوى الله بعد فراق الزوج .