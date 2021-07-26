أخطاء وتنبيهات

* المبالغة في تطلب الكمال .

* قلة مراعاة الزوجة لوالدي الزوج .

* تبذل الزوجة وقلة تجملها لزوجها.

* كثرة السخط وقلة الحمد .

* المنة على الزوج .

* إخبار الآخرين بمشكلات المنزل .

* قلة المراعاة لمكانة الزوج ووضعه الاجتماعي .

* قلة إعانة الزوج على البر والتقوى .

* إرهاق الزوج بكثرة الطلبات .



* إقلاق الزوج بكثرة الارتباطات .

* النشوز والتمرد على الزوج .

* الامتناع على الزوج إذا دعاها للفراش .

* التقصير في خدمة الزوج .

* إدخال من لا يأذن الزوج بدخوله في البيت .

* الخروج من المنزل دون إذن الزوج .

* طاعة الزوج في معصية الله .

* المبالغة في الغيرة على الزوج .

* سوء تصرف المرأة إذا عدّّد زوجها .

* التقصير في تربية الأولاد .

* قلة مراعاة لأحوال الزوج ومشاعره .

* إفشاء سر الفراش .

* وصف المرأة النساء لزوجها .

* التبرم من قوامة الرجل .

* اختلاط الزوجة بالرجال، وتبرجها أمامهم .

* قلة الوفاء للزوج .

* قلة تقوى الله بعد فراق الزوج .