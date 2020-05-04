أخطاء وتنبيهات للزوج و الزوجة:

* التقصير في بر الوالدين بعد الزواج .

* قلة الحرص على التوفيق بين الزوجة والوالدين .

* الشك في الزوجة .

* قلة الغيرة على الزوجة .

* الاستهانة بالزوجة .

* التخلي عن القوامة وتسليم القيادة للزوجة .

* أكل مال الزوجة بالباطل .

* قلة الحرص على تعليم المرأة أمر دينها .

* التقتير على الزوجة .

* مفاجأة الزوجة بعد طول الغياب .

* كثرة لوم الزوجة وانتقادها .

* قلة الشكر والتشجيع للزوجة .

* كثرة الخصومة مع الزوجة .

* طول المقاطعة والهجران للزوجة بلا داع.

* إطالة المكث خارج المنزل وقلة الجلوس مع الأهل .

* سوء العشرة مع الزوجة .

* قلة الاعتداد بالتجمل للزوجة .

* قلة الاهتمام بقول الدعاء الوارد حال إتيان الزوجة .

* قلة المراعاة لآداب الجماع وحِكَمه .

* إفشاء سر الفراش .

* الجهل بعوارض المرأة الطبيعية .

* إتيان الزوجة حال حيضها .

* إتيان الزوجة في دبرها .

* ضرب الزوجة بلا مسوغ .

* فساد القصد من التعدد .

* ترك العدل بين الزوجات .

* الاستعجال في شأن الطلاق .

* ترك الطلاق بعد استحالة الإصلاح والوفاق .

* ذم الزوجة بعد فراقها .

* إضاعة الأولاد بعد طلاق الزوجة .

* قلة الوفاء للزوجة .

* قلة القناعة ، والتطلعُ إلى غير الزوجة .