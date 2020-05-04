سعد606
:: عضو مُشارك ::
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أخطاء وتنبيهات للزوج و الزوجة:
* التقصير في بر الوالدين بعد الزواج .
* قلة الحرص على التوفيق بين الزوجة والوالدين .
* الشك في الزوجة .
* قلة الغيرة على الزوجة .
* الاستهانة بالزوجة .
* التخلي عن القوامة وتسليم القيادة للزوجة .
* أكل مال الزوجة بالباطل .
* قلة الحرص على تعليم المرأة أمر دينها .
* التقتير على الزوجة .
* مفاجأة الزوجة بعد طول الغياب .
* كثرة لوم الزوجة وانتقادها .
* قلة الشكر والتشجيع للزوجة .
* كثرة الخصومة مع الزوجة .
* طول المقاطعة والهجران للزوجة بلا داع.
* إطالة المكث خارج المنزل وقلة الجلوس مع الأهل .
* سوء العشرة مع الزوجة .
* قلة الاعتداد بالتجمل للزوجة .
* قلة الاهتمام بقول الدعاء الوارد حال إتيان الزوجة .
* قلة المراعاة لآداب الجماع وحِكَمه .
* إفشاء سر الفراش .
* الجهل بعوارض المرأة الطبيعية .
* إتيان الزوجة حال حيضها .
* إتيان الزوجة في دبرها .
* ضرب الزوجة بلا مسوغ .
* فساد القصد من التعدد .
* ترك العدل بين الزوجات .
* الاستعجال في شأن الطلاق .
* ترك الطلاق بعد استحالة الإصلاح والوفاق .
* ذم الزوجة بعد فراقها .
* إضاعة الأولاد بعد طلاق الزوجة .
* قلة الوفاء للزوجة .
* قلة القناعة ، والتطلعُ إلى غير الزوجة .
*- أما الحسب والنسب ، فإذا لم يكن هناك كفاءة بالنسب يُذَل الرجل
*- وأما الجمال فإنه يفقد قيمته مع العشرة الدائمة بين الرجل والمرأة ، ولهذا امرأة جميلة ذات دين بالطبع أفضل .
* التقصير في بر الوالدين بعد الزواج .
* قلة الحرص على التوفيق بين الزوجة والوالدين .
* الشك في الزوجة .
* قلة الغيرة على الزوجة .
* الاستهانة بالزوجة .
* التخلي عن القوامة وتسليم القيادة للزوجة .
* أكل مال الزوجة بالباطل .
* قلة الحرص على تعليم المرأة أمر دينها .
* التقتير على الزوجة .
* مفاجأة الزوجة بعد طول الغياب .
* كثرة لوم الزوجة وانتقادها .
* قلة الشكر والتشجيع للزوجة .
* كثرة الخصومة مع الزوجة .
* طول المقاطعة والهجران للزوجة بلا داع.
* إطالة المكث خارج المنزل وقلة الجلوس مع الأهل .
* سوء العشرة مع الزوجة .
* قلة الاعتداد بالتجمل للزوجة .
* قلة الاهتمام بقول الدعاء الوارد حال إتيان الزوجة .
* قلة المراعاة لآداب الجماع وحِكَمه .
* إفشاء سر الفراش .
* الجهل بعوارض المرأة الطبيعية .
* إتيان الزوجة حال حيضها .
* إتيان الزوجة في دبرها .
* ضرب الزوجة بلا مسوغ .
* فساد القصد من التعدد .
* ترك العدل بين الزوجات .
* الاستعجال في شأن الطلاق .
* ترك الطلاق بعد استحالة الإصلاح والوفاق .
* ذم الزوجة بعد فراقها .
* إضاعة الأولاد بعد طلاق الزوجة .
* قلة الوفاء للزوجة .
* قلة القناعة ، والتطلعُ إلى غير الزوجة .
*- أما الحسب والنسب ، فإذا لم يكن هناك كفاءة بالنسب يُذَل الرجل
*- وأما الجمال فإنه يفقد قيمته مع العشرة الدائمة بين الرجل والمرأة ، ولهذا امرأة جميلة ذات دين بالطبع أفضل .