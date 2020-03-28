مشكلة من واقعي للنقاش (٦) .. الزوجة النكدية ..

Autumn leaves
:: مشرفة :: نجمة اللمة
منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
منتدى بـوح الـقلم الحـر
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف أحوالكم .. عسى أموركم بخير وألى خير بإذن الله
مشكلة اليوم أود أن يفيدني فيها اللماويين لعلي أجد شخصية كشخصية من سأحكي قصته . . ربما أفهم واستوضح ابعادا أخرى .. وكذلك احتاج لرأي اللماويات فلعل زوجته تكون محقة من وجهة نظر أحدهن !
.. ...
قبل فترة كان أحد الأزواج يشكو من زوجته وأنه وصل معها لطريق مسدود !
قال هي كثيرة التذمر ، والشكوى .. لا تريديني أن أخرج من البيت ، ولا ألتقي أصحابي !
أعود متأخرا من عملي ، متعب ، مجهد ، منهك ، فأجدها تبكي تشكو من تعبها ، ومن البقاء في المنزل .. تريد الخروج من البيت يوميا ،، وتقول أنها في بيت أهلها كانت تخرج عند أقاربها بشكل يومي ،
وأحيانا تقول بأنها مرضة ، ..
عملي يمتد لساعات طويلة ، طوال النهار إلى جانب أني لا أملك سيارة ، أطلب يوما واحد في الاسبوع إجازة لأقضي احتياجاتها ، وأجلس معها ولكني أندم كثيرا ..
( تكرهني عيشتي واليوم اللي قررت أقعده معها .. ) على حد تعبيره ..
حين أرد على أحد أصدقائي على الهاتف تغضب وتبدأ بشتم المتصل ثم تعمم تلك الشتائم على أصدقائي جميعا .. الأمر الذي يدفعني أحيانا لتجاهلها ، وأحيانا أخرى أصرخ في وجهها ، و أحيانا أجلس خارج البيت عند فناء المنزل وأصبحت أدخن السجائر بكثرة ..
في أحد المرات يقول عند عودتي استقبلتني بقولها أنها تريد أن تستفرغ ، لأنها أكلت سم الفئران !
لماذا ، .. قالت أنا سيئة ، وكل المشاكل التي تحصل بيننا لأني سيئة وغبية !
قلت ربما تحاول لفت انتباهك ،، أو ربما تشعر فعلا بالذنب لأنها لاتفهمك .. وربما هنالك ما يضايقها ،
أعرف المرأة فعليا وكانت قد حكت لي أنها تريد أن يهتم بها وتريد أن تشغله حتى لا يفكر في أخرى ..
وأنها تغار عندما يبدي اهتماما بأحد أصدقائه أو أهله ، لاتريد لزوجها أن يخرج من البيت .. لا تحب أن يلتقي بأصدقائه لأنه من المفترض بعد العودة من العمل يخصص وقته لها ولا داعي لأصدقائه في الحي !
هذه الزوجة النكدية ، وإن كانت تظنه دلالا ولفت انتباه وتعبيرا عن حبها الكبير له بأن تبقيه بين ناظريها طيلة اليوم ،، ..
فهي تنكد عليه وتنغص عليه حياته وتخنقه !
الزوجة النكدية امتحان صعب يخوضه الزوج و في أحيان كثيره يفشل فيه .. لأنه يكون قد استنفذ كل السبل لإرضائها وإحتوائها ، لأجل بيته وأولاده ، وهي تظل مستمرة في " تنكيدها عليه " ظنا منها بأنها تنجح في السيطرة عليه !
في مثل هذه المواقف ،، ماذا ستفعل أيها الزوج ..
وماهو دورك في تصحيح مسار زوجتك النكدية ..
أريد أن أسمع حلولا ، لأنه لا يفهم الرجل سوى الرجل .. ربما تفيد في حل هذه المشكلة ..
...
تقديري
كيف أحوالكم .. عسى أموركم بخير وألى خير بإذن الله
مشكلة اليوم أود أن يفيدني فيها اللماويين لعلي أجد شخصية كشخصية من سأحكي قصته . . ربما أفهم واستوضح ابعادا أخرى .. وكذلك احتاج لرأي اللماويات فلعل زوجته تكون محقة من وجهة نظر أحدهن !
.. ...
قبل فترة كان أحد الأزواج يشكو من زوجته وأنه وصل معها لطريق مسدود !
قال هي كثيرة التذمر ، والشكوى .. لا تريديني أن أخرج من البيت ، ولا ألتقي أصحابي !
أعود متأخرا من عملي ، متعب ، مجهد ، منهك ، فأجدها تبكي تشكو من تعبها ، ومن البقاء في المنزل .. تريد الخروج من البيت يوميا ،، وتقول أنها في بيت أهلها كانت تخرج عند أقاربها بشكل يومي ،
وأحيانا تقول بأنها مرضة ، ..
عملي يمتد لساعات طويلة ، طوال النهار إلى جانب أني لا أملك سيارة ، أطلب يوما واحد في الاسبوع إجازة لأقضي احتياجاتها ، وأجلس معها ولكني أندم كثيرا ..
( تكرهني عيشتي واليوم اللي قررت أقعده معها .. ) على حد تعبيره ..
حين أرد على أحد أصدقائي على الهاتف تغضب وتبدأ بشتم المتصل ثم تعمم تلك الشتائم على أصدقائي جميعا .. الأمر الذي يدفعني أحيانا لتجاهلها ، وأحيانا أخرى أصرخ في وجهها ، و أحيانا أجلس خارج البيت عند فناء المنزل وأصبحت أدخن السجائر بكثرة ..
في أحد المرات يقول عند عودتي استقبلتني بقولها أنها تريد أن تستفرغ ، لأنها أكلت سم الفئران !
لماذا ، .. قالت أنا سيئة ، وكل المشاكل التي تحصل بيننا لأني سيئة وغبية !
قلت ربما تحاول لفت انتباهك ،، أو ربما تشعر فعلا بالذنب لأنها لاتفهمك .. وربما هنالك ما يضايقها ،
أعرف المرأة فعليا وكانت قد حكت لي أنها تريد أن يهتم بها وتريد أن تشغله حتى لا يفكر في أخرى ..
وأنها تغار عندما يبدي اهتماما بأحد أصدقائه أو أهله ، لاتريد لزوجها أن يخرج من البيت .. لا تحب أن يلتقي بأصدقائه لأنه من المفترض بعد العودة من العمل يخصص وقته لها ولا داعي لأصدقائه في الحي !
هذه الزوجة النكدية ، وإن كانت تظنه دلالا ولفت انتباه وتعبيرا عن حبها الكبير له بأن تبقيه بين ناظريها طيلة اليوم ،، ..
فهي تنكد عليه وتنغص عليه حياته وتخنقه !
الزوجة النكدية امتحان صعب يخوضه الزوج و في أحيان كثيره يفشل فيه .. لأنه يكون قد استنفذ كل السبل لإرضائها وإحتوائها ، لأجل بيته وأولاده ، وهي تظل مستمرة في " تنكيدها عليه " ظنا منها بأنها تنجح في السيطرة عليه !
في مثل هذه المواقف ،، ماذا ستفعل أيها الزوج ..
وماهو دورك في تصحيح مسار زوجتك النكدية ..
أريد أن أسمع حلولا ، لأنه لا يفهم الرجل سوى الرجل .. ربما تفيد في حل هذه المشكلة ..
...
تقديري