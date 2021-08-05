مفاهيم خاطئة

الأمان الذي يحمل الانسان على التمادي زائف وماهو الاوهم يعيشه المتمادي ...لا يوجد شخص جيد لأنه مجبر أن يكون كذلك ...تجاوزه عن الرد ..السكوت والتغاضي ليس الا اختيار وفضل ...كل شخص يستطيع أن يرد لك الكيل مكيالين و أسهل ما على المرء الاساءة قواميس من الردود جاهزة يعين عليها الشيطان و النفس الأمارة و وهوى النفس لأن تكون عزيزة ....

الأمان الذي يحمل الانسان على عدم محاسبة نفسه في التعامل معهم ليس دليل قرب ولا محبة ...وهذا ليس من الدين في شيء

قاعدة كلما سقطت الكلفة كلما كان هذا دليل على المحبة ليست مم يربي عليه الاسلام الذي يجعل الاحسان أعلى درجات الايمان لما فيه من ادامة النظر في النفس و محاسبتها و استشعار رقابة الله على كل صغيرة و كبيرة ...

خواطر الناس غالية و الكسر ليس هين ..العفو اختيار وكما أنه لله فان القصاص ان تطلب الأمر كذلك لله ...

و الانسان الذي يعفو لله قد لا يفعل كذلك تعبدا لله ... ان كان عفونا يحمل عن التمادي و زيادة درجة الايذاء مرة عن مرة فنحن لسنا نحسن لمن عفونا عنه لأن العفو هذا يزيده معصية لله ...