وفاة والد الاخ إلياس

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 13,688
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
انا لله و انا اليه راجعون
وصلني قبل قليل نبأ وفاة
والد
الاخ الطيب إلياس
عظم الله اجرك اخي الكريم إلياس
و غفر الله لفقيدكم و أسكنه فسيح جناته
و يلهمكم الصبر والسلوان
اصبر اخي إلياس اصبر
و احتسب
ربي معاك اخي إلياس
وصلني قبل قليل نبأ وفاة
والد
الاخ الطيب إلياس
عظم الله اجرك اخي الكريم إلياس
و غفر الله لفقيدكم و أسكنه فسيح جناته
و يلهمكم الصبر والسلوان
اصبر اخي إلياس اصبر
و احتسب
ربي معاك اخي إلياس