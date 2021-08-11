وفاة والد الاخ إلياس

انا لله و انا اليه راجعون

وصلني قبل قليل نبأ وفاة

والد

الاخ الطيب إلياس

عظم الله اجرك اخي الكريم إلياس

و غفر الله لفقيدكم و أسكنه فسيح جناته

و يلهمكم الصبر والسلوان



اصبر اخي إلياس اصبر

و احتسب

ربي معاك اخي إلياس

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