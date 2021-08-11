وفاة والد الاخ إلياس

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,688
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
انا لله و انا اليه راجعون
وصلني قبل قليل نبأ وفاة
والد
الاخ الطيب إلياس
عظم الله اجرك اخي الكريم إلياس
و غفر الله لفقيدكم و أسكنه فسيح جناته
و يلهمكم الصبر والسلوان

اصبر اخي إلياس اصبر
و احتسب
ربي معاك اخي إلياس
 
خديجة ph

خديجة ph

::طبيبة صيدلانية::مشرفة منتدى مشكلتي+منتدى الصحة العام
طاقم المشرفات
إنضم
14 أفريل 2015
المشاركات
1,006
النقاط
571
العمر
37
محل الإقامة
قسنطينة الجزائر
الجنس
أنثى
لا حول ولا قوة الا بالله
انا لله وانا ايه راجعون
ربي يغفر له و يرحمه و يجعله في جنات النعيم
ربي يرزقكم الصبر أخي @إلياس
 
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