من المحن نستخلص العبر ..؟؟

السلام عليكم اخواني اخواتي

اعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية الكرام

بسم اللّه والصلاة والسلام على رسول الله



اخواني.. لقد لفت انتباهي ..خلال الاحداث والآلام .. الجارية في بلادنا الغالية خلال هده الايام

امور عدة...

من بينها ...تدخل ابطال الجيـش الوطنـي الشعبـي ... لمكافحة النيران واخمادها



وهدا عمل جبار يستحقون كل الشكر والتقدير عليه

إلى انه قدر الله وهلك.. بعض الافراد رحمة الله عليهم................... وواضح دالك أن الامر يعووود الى العديد من الاسباب/ .. من بينها في تقديري ومن اهمها

"""""""""""""" نقــص التكوين """"""""""

وقبل حتى نقص الامكانات المحدودة التي تم استعمالها في البداية............. الى انه واضح جدا نقص التكــــــــــــوين لدى هؤلاء الافراد.......... في مجابهة مثل هاته الحرائق ... (لأنه وببساطة وبالمفهوم التقليدي فدالك ليس من اختصاصهم وهو من اختصاص الحماية المدنية) .



- لدى... ألا يتعين علينا النظر في برامج تكوين افراد الجيـش - (واقصد هنا كافة القوات-- وليس قوات خاصة هنا او هناك) ؟

- الا يتعين علينا تكوين افراد الجيش على مجابهة .. كااااااااااافة انواع الاسلحـة " التقليدية والغير تقليدية" ؟؟

- هل يعقل أن يكون تكوين جندي 2021 شبيه الى حد كبير بتكوين... جندي الأربعينات والستينات ؟...... هل يوجد هدا في جيوش متقدمة أو جيوش متخلفة ؟

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في اعتقادي وروؤيتي المتواضعة ..... لهدا الموضوع......... وتجنبََا لأي خسائر محتملة مستقبلا لقدر الله ..

ادا اردنا التقليل من الخسائر البشرية والمادية .... علينا بتكوين ابطـال الجيـش تكوين متكامل اولا

بل وحتى جنود الاحتياط

وكافة افراد الشعب... كمتطوعين في دورات تدريبية - على الكوارث ادناه... بطرق علمية _فعااااالة- (تجنبنا الاعتماد على القوات والموارد المحدودة للحماية المدنية في الكوراث الكبرى -كـ التي تجري الآن) /

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1- التكوين على كيفية مجابهة الحرائق بــ /طرق علمية وتوفير وسائل المجابهة البرية والجوية وخصوصا الجوية منها .

2- التكوين على كيفية مجابهة الفيضانات ... وتوفير كافة الوسائل الأرضية والجوية - وخصوصا الجوية منها .

3- التكوين على كيفية مجابهة الغازات السامة - "سواء كانت الناتجة عن دخان النيران أو مختلف الغازات المحتمل مواجهتها في حرب محتملة مع اي عدو ..... مع تصنيع الوسائل اللازمة لمجابهة دالك .

4- التكوين على كيفية مجابهة الأسلحـة البيولوجيــة.. كما هو جار الآن مع فيروس كورونا................ ويكون دالك بنشر وعي المجابهة فقط "سواء في مؤسسات الجيش أو بين افراد الشعب" .

5- التكوين على كيفية مجابهة الزلازل... ونشر ثقافة بناية منازل مضادة للزلازل ... ليس فقط في مؤسسات الجيش.... بل بين افراد الشعب كافة .



في الحقيقة هدا التكوين الدي أراه مناسب.......... (قبل تكوين ركوب الدبابة والطائرة وحمل اي سلاح ناري واستعماله) .

حتى نقلل من الخسائر ..ونسمتر في طريقة الحرية ........ونستعد كرامة الجزائريين......... ونحافظ على هدا البلد وهاته الأمة ...رغم كيد الكائدين "من الكفار والمنافقين" .. وبدالك ننال أجر الدارين .



فـ اللّهم انصرنا وانت خير الناصرين .



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