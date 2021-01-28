اصبح اليوم ينظر الى المراة الماكثة في البيت على انها عالة على المجتمع او انها متخلفة او انها لا تصلح لشئ ,,,,,كلما تقول لهم انا ماكثة في البيت الا وتسمع مالا يرضيها لما لا تتحركين وتعملين ,,,,لما لا تبحثين عن الصنعة ,,,لما لا تحصلين على قرض من الدولة ...لما لا تدخلين الى معهد ,,,,,لما ,,لما,,,,لما,,,,,,ان بقيت في المنزل فكيف ستتزوجين ,,,,,,فتخرج المسكينة يميناااا وشمالاااا ,,,,,تبحث هنا وهناك فتترصدها العيون الخبيثة ويوقعونها في المحظور والمشاكل ,,,,وفي الذل والهوان ,,,,,,من اهم اسباب نجاح الاسرة واعضائها هو في قوة تماسكها فكلما كانت متماسكة الا وكان نجاح اعضائها مضمون مهما تعرضو من المشاكل فوحدتهم اقوى من اي مشكل يعتريهم ,,,,,,وللا سف هذا اول فعل قاموا به في مجتمعنا ,,,تحطيم تماسك الاسرة ,,,فاصبحت الفتاة لا تبالي باخوها الذي كان سند لها وحاميها الثاني والجدار الذي تتحطم عنده العبارات المسيئة فتراه يهاجم اي شخص يذكرها بسوء كما كانت هي الاخرى ترفع من قدرها ومن قدره ولا تجعل احد يعايره بها فكان شرفها من شرفه وشرفه من شرفها و لكن الان اول كلمتها,,,,, هي ماعندك مادخلك فيا ,,,,,

قوة التماسك هذه تاتي من قوة الوالدين ,,,,,فكلما كان الحبل متين كان الود بينهم اعظم ,,,,فترى الاخت بينهم معززة مكرمة ولا يهمها ان عملت او لاااا وترى الاخ يعطف على اخاه فلا يرى الفرق بين اخاه وابيه ,,,,,هذه هي الاسرة المسلمة ,,,,و في هذه الاسرة تكون الماكثة في البيت ام مثالية بمعنى الكلمة ,,,,,والسعيد من يحصل عليها ,,,,,والتنافس عليها يكون اشده ,,,,,,اذن المشكلة ليس ,,,,,,,في الوقت جابها,,,,,,,بل في اتباعنا وتقليدنا للاسرة الغربية التي يفترق اعضائها عند بلوغهم 18 سنة