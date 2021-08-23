تفسير سورة الفاتحة وقصار السور

العنصر الرابع: التفسير الإجمالي للسورة.

1- {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} أبتدئ قراءة القرآن باسم الله مستعينا به، (اللهِ} علم على الرب -تبارك وتعالى- المعبود بحق دون سواه، وهو أخص أسماء الله تعالى، ولا يسمى به غيره سبحانه. (الرَّحْمَنِ} ذي الرحمة العامة الذي وسعت رحمته جميع الخلق، (الرَّحِيمِ} بالمؤمنين، وهما اسمان من أسمائه تعالى، يتضمنان إثبات صفة الرحمة لله تعالى كما يليق بجلاله.







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