الاستماع إلى الطفل

من المهم تشجيع الطفل على الحوار، والتحدّث، وزيادة قدرته على التعبير عن نفسه منذ المراحل الأولى من عمره، الأمر الذي يزيد من قدرته على التواصل والتفاعل مع الآخرين مستقبلاً، ومن جهة أخرى يجب على الوالدين الاستماع للطفل، ومناقشته، وتجنّب الصراخ عليه في جميع الأوقات، فذلك يساعد على ضبطه وتوجيهه بشكل هادف، وفي حال تجاهل الآباء النقاش مع الطفل واستمروا بالصراخ عليهم سيؤثر ذلك على شعور الطفل بعدم الاحترام أو قلة الرعاية. يجب على الوالدين إتاحة فرصة للطفل ليستكتشف اهتماماته الخاصة، وذلك من خلال السماح له باختيار ما يفضله من بين مجموعة من الاختيارات، بدلاً من إلزامه بخيار واحد من قبل الوالدين، مثال ذلك يُمكن للوالدين مساعدة الطفل في اختيار لباسه، مع السماح له باختيار ملابسه التي يفضل ارتداءها، أيضاً يُمكن السماح له باللعب مع أصدقائه أو اللعب بألعابه الخاصة دون وجود والديه، وهذا يساعد على بناء شخصيته المستقلة مع الوقت، ولتحقيق ذلك من المهم توفير مجموعة من الخيارات للطفل، مثل توفير 2-3 خيارات للأطفال الأصغر سناً؛ وذلك لإتاحة الفرصة لهم لاختيار ما يفضلونه دون وضع مسؤولية كبيرة عليهم، ويتمّ زيادة عدد الخيارات كلما زاد عمر الطفل