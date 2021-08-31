طلب وساطة متوفر 305€ PAYSERA مقابل 219DA◀CCP

ismail 19

ismail 19

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 أوت 2021
المشاركات
14
النقاط
3
العمر
28
محل الإقامة
Sétif
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر 305€ PAYSERA
مقابل219 دج
السعر: ثابت
من يدفع عبر البريد يكتب على وصل العملية: ismail 19+إسم عضويته+منتدى اللمة الجزائرية الإلكترونية+التاريخ(اليوم/الشهر/السنة)
ثم يرفع داخل المحادثة


البيع /المبلغ كاملا
 
ismail 19

ismail 19

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 أوت 2021
المشاركات
14
النقاط
3
العمر
28
محل الإقامة
Sétif
الجنس
ذكر
العمولة يتحملها المشتري
 
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