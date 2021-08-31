ismail 19
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 1 أوت 2021
- المشاركات
- 14
- النقاط
- 3
- العمر
- 28
- محل الإقامة
- Sétif
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر 305€ PAYSERA
مقابل219 دج
السعر: ثابت
من يدفع عبر البريد يكتب على وصل العملية: ismail 19+إسم عضويته+منتدى اللمة الجزائرية الإلكترونية+التاريخ(اليوم/الشهر/السنة)
ثم يرفع داخل المحادثة
البيع /المبلغ كاملا
متوفر 305€ PAYSERA
مقابل219 دج
السعر: ثابت
من يدفع عبر البريد يكتب على وصل العملية: ismail 19+إسم عضويته+منتدى اللمة الجزائرية الإلكترونية+التاريخ(اليوم/الشهر/السنة)
ثم يرفع داخل المحادثة
البيع /المبلغ كاملا