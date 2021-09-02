قوانين منتدى الجوال وتطبيقاته -(يرجى قرائتها قبل المشاركة) .

إخواني أخواتي أعضاء وزوار منتديات اللّمة الجزائرية

نرحب بكم... في/ منتدى الجوال وتطبيقاته

ونتمنى أن تقضو أوقات طيبة معنا... وأن تستفيدو وتفيدو بالقدر الممكن إن شاء الله

أثناء طرحكم المواضيع والمشاركات الجديدة ∞

اولا

: مسموح بمشاركة المواضيع التي تتعلق بـ الجوال ومعداته, الصيانة والشبكات.. كما يسمح بمشاركة التطبيقات المجانية فقط.. والتي لا تحتوي على فيروسـات,,, ويمنع أن يرفق مع التطبيق -كـ ـرااك, باتــ ـش, سـيـريـال أو غيره من التفعيلات التي تنتهك قوانين الملكية الفكرية ... كما يمنع ضغط الملف ووضع كلمة سر له..''يجب أن تبقى الملفات المضغوطة بدون كلمة سر" .

( العضو الدي يخالف هدا البند.... يحدف موضوعه.... وتحظر عضويته بشكل نهائــــــي ) .

ثانيا : يمنع منعََا باتََّا .. طرح التطبيقات التي تشترط دفع مسبق من أجل تحميلها... كما يمنع وضع روابط لـ جوجل بلاي ستور .

( مخالفة هدا البند.... تعني حدف الموضوع مبـاشرة.... وتكرار المخالفة لأكثر من 3ثلاثة مرات تحظر عضوية صاحبها- بشكل نهائـــي ) .

ثالثا : يمنع منعََا باتََّا ذكر كلمة ( كـ ـراكـ, باتــ ــش, سـيـ ــــريــ ــال, مهـكـ ــر, تهكيـ ــر) أو ماشبهها من مصطلحات القـرصنـة الالكترونـيـة ... داخل الموضوع والمشاركة أو في العنوان و الردود .

( مخالفة هدا البند.... تعني حدف الموضوع مبـاشرة.... وتكرار المخالفة لأكثر من 3ثلاثة مرات تحظر عضوية صاحبها- بشكل نهائـــي) .

رابعََا

: يجب أن لا يتجاوز حجم التطبيق 600ميغا في كل الأحوال, ويجب أن يوضع رابط تحميل مبـــــاشر للتطبيق- سواء من الموقع الرسمي للتطبيق

أو بتحميل التطبيق وإعادة رفعه على احدى مواقع الرفع كـ مـوقع mediafire على سبيل المثال وما شابهه من المواقع المختصة برفع وتحميل الملفات.

(عند عدم الالتزام بهدا البند يحدف الموضوع مبـــاشرة.... وتكرار المخالفة لأكثر من 3ثلاثة مرات تحظر عضوية صاحبها- بشكل نهائـــي) .