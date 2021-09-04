اذا ضاقت بك الدنيا فأطرق هذه الابواب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

.

.

.



عندما تشعر بضيق تذكر دائما ..

لاتيأس ولا تتشائم واتجه كل ماشعرت بضيق الى هذه الطرق





أولاً الدعاء :





اسبغ وضوئك بإحسان..وأقبل على الله طاهراً





فإذا اشتد كربك......وتعاظم همك ...... فأقرع باب الدعاء





((إذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان

فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون)) ..سورة البقرة 186





ثانياالصلاة :





كلما اشتدعليك الهم...فأفرغ الى الصلاة .....بخشوع ودموع....متدبرا اياتها...فإذا مكنت جبينك

للسجود...بث شكواك *فأقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد*وهذا نبيك

-صلى الله عليه وآله وسلم -(كان إذا حز به أمرا فرغ إلى الصلاة).. رواه البخارى







أفرغ الى قيام الليل .........وصلى ركعتين قضاء حاجة وتضرع الى الله

دعاء قضاء حاجة : ( لا إله إلا الله الحليم الحكيم سبحان الله رب العالمين أسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب

والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم اللهم لاتدع لى ذنبا الاغفرته )





ثالثا كلمات الكرب :





كان -صلى الله عليه واله وسلم إذا أشتد عليه هم او غم او كرب لهج إلى الله بهذه الكلمات :

(لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات

والارض ورب العرش الكريم)





(يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث)

(الله ربى لا اشرك به احدا)







(اللهم رحمتك ارجو فلا تكلنى الى نفسى طرفة عين واصلح لى شأنى كله لا إله الاانت)





(اللهم انى عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتى بيدك ماض فى حكمك عدل فى قضاؤك)





(اللهم انى اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال)





(اللهم فارج الهم وكاشف الغم مجيب الدعوة رحمن الدنيا والاخرة ورحيمهما





ارحمنى رحمة تغنينى بها عن رحمة من سواك)





(اللهم اجعل من كل هم فرجا ومن كل ضي مخرجا ومن كل بلاء عافية )





(اللهم اكفينيهم بما شئت وكيف شئت)





( اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا

ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا)





والله يبعد عنكم كل ضيق يارب



اللهم صل على محمد وال محمد



نسالكم الدعااء​