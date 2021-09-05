zakariaae
:: عضو منتسِب ::
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لقد أصبح العمل على الانترنيت خيارا جديدا لأي شخص يريد جني الأموال من خلال منزله فهناك العديد من الطرق المختلفة للقيام بذلك حيث أي شخص يملك المؤهلات يمكنه العثور على وظيفة بأجر جيد أو بدء موقع الويب الخاص بك وبيع المنتجات والتدوين وبيع التصاميم وغيرها من مجالات الربح فالاحتمالات لا حصر لها عندما يتعلق الأمر بجني الأموال من الإنترنت و هذا العالم الوهمي ليس مكانا للعب الألعاب والدردشة مع الأصدقاء والعبث فقط و لكن بالنسبة للآخرين، فهو مصدر دخل ينافس المصادر في ارض الواقع .
يعد موقع coinlike من المواقع الموثوقة حتى هذه الساعة . حقق شهرة واسعة في وسائل تواصل وهناك اثباتات دفع حقيقة للأعضاء . انطلق الموقع منذ و 10 أيام ويقدم دفع لجميع الأعضاء بانتظام ولديه العديد من الطرق المسلية والممتعة . اذا كنت قد بحثت عن الربح من الانترنت هذه الأيام ، فهذا الموقع هو الحل لقضاء وقت فراغك للحصول على الأموال .
يتيح لك موقع coinlike الربح بسهولة من خلال تنفيذ بعض المهمات البسيطة التي تمكنك من الحصول على عشرات الدولارات اذا طبقت الإستراتيجه بشكل صحيح .
أولا من اجل البدء في ربح المال عليك التسجيل في الموقع إما عبر استخدام الحاسوب أو الهاتف والقيام بملء بيانات التسجيل قم فتح رابط تسجيل عن طريق متصفح جوجل كروم ودخول إلى أيقونة register going الذهاب لتسجيل .
اولا عليك ملئ الخانات الخانة الاولى الاسم المختار و الثانية وجب عليك ملئ 4 فراغات صغيرة مربعة ، حيث تقوم بكتابة رقم في كل مربع وتحتفظ به الكامل باللغة الإنجليزية بالاضافة الى رقمك السري و الخانة الاخير وضع كود الدعوة
ضع الكود الخاص بنا xPHAQn0q ثم النقر على "التسجيل" .
بعد ذلك مباشرة تنبثق لك واجهة الموقع ومن اجل القيام ببدء الربح عليك النقر على أيقونة العروض task على هذا الشكل
ويكفي النقر على أي فيديو وسوف يتوجه بك إلى الفيسبوك لاستكمال المشاهدة و ربح الرصيد
من خلال الذهاب الى work العمل هناك ايقونتين فيس بوك وتيك توك .
انت لديك 5 مهام للموقع يوميا هذا للخطة المجانية .
كل نقرة يعطيك 10 سنت للكل مهمة عن طرق مشاهدة فيديو تيك توك .
ملاحظة : الحذر من استخدام حسابات متعددة .
الربح من الاحالات في موقع coinlike
يمكنك عمل احالات حيث ان كل 5 حالات تحصل على 2 دولار .
طريقة سحب الأرباح من موقع coinlike
يوفر موقع coinlike طرق سحب متعددة ، حيث يمكنك سحب الأرباح من خلال الذهاب الى "الأصول Assets" اسفل الصفحة ثم "ادارة عنوان الانسحاب " بعد ذلك اختيار نوع طريقة السحب على فوست باي عن طريق واختيار عملة ustd لسحب الأرباح عليها وتضع عنوان المحفظة على الموقع لسحب الأرباح ساعات قليلة .
اتبات السحب عدة مرات
خلاصة
الربح من موقع coinlike ، سهل جدا من خلال عمل لايكات ومشاهدات لمواقع تواصل الاجتماعي فيس بوك وتيك توك . يمكنك استغلال موقع coinlike لازال في أيامه الأولى . هناك ترقيات مدفوعة في VIP أنصح بها لذلك بالاضافة الاعتماد على الخطة المجانية .
رابط الموقع
يعد موقع coinlike من المواقع الموثوقة حتى هذه الساعة . حقق شهرة واسعة في وسائل تواصل وهناك اثباتات دفع حقيقة للأعضاء . انطلق الموقع منذ و 10 أيام ويقدم دفع لجميع الأعضاء بانتظام ولديه العديد من الطرق المسلية والممتعة . اذا كنت قد بحثت عن الربح من الانترنت هذه الأيام ، فهذا الموقع هو الحل لقضاء وقت فراغك للحصول على الأموال .
يتيح لك موقع coinlike الربح بسهولة من خلال تنفيذ بعض المهمات البسيطة التي تمكنك من الحصول على عشرات الدولارات اذا طبقت الإستراتيجه بشكل صحيح .
أولا من اجل البدء في ربح المال عليك التسجيل في الموقع إما عبر استخدام الحاسوب أو الهاتف والقيام بملء بيانات التسجيل قم فتح رابط تسجيل عن طريق متصفح جوجل كروم ودخول إلى أيقونة register going الذهاب لتسجيل .
اولا عليك ملئ الخانات الخانة الاولى الاسم المختار و الثانية وجب عليك ملئ 4 فراغات صغيرة مربعة ، حيث تقوم بكتابة رقم في كل مربع وتحتفظ به الكامل باللغة الإنجليزية بالاضافة الى رقمك السري و الخانة الاخير وضع كود الدعوة
ضع الكود الخاص بنا xPHAQn0q ثم النقر على "التسجيل" .
بعد ذلك مباشرة تنبثق لك واجهة الموقع ومن اجل القيام ببدء الربح عليك النقر على أيقونة العروض task على هذا الشكل
ويكفي النقر على أي فيديو وسوف يتوجه بك إلى الفيسبوك لاستكمال المشاهدة و ربح الرصيد
من خلال الذهاب الى work العمل هناك ايقونتين فيس بوك وتيك توك .
انت لديك 5 مهام للموقع يوميا هذا للخطة المجانية .
كل نقرة يعطيك 10 سنت للكل مهمة عن طرق مشاهدة فيديو تيك توك .
ملاحظة : الحذر من استخدام حسابات متعددة .
الربح من الاحالات في موقع coinlike
يمكنك عمل احالات حيث ان كل 5 حالات تحصل على 2 دولار .
طريقة سحب الأرباح من موقع coinlike
يوفر موقع coinlike طرق سحب متعددة ، حيث يمكنك سحب الأرباح من خلال الذهاب الى "الأصول Assets" اسفل الصفحة ثم "ادارة عنوان الانسحاب " بعد ذلك اختيار نوع طريقة السحب على فوست باي عن طريق واختيار عملة ustd لسحب الأرباح عليها وتضع عنوان المحفظة على الموقع لسحب الأرباح ساعات قليلة .
اتبات السحب عدة مرات
خلاصة
الربح من موقع coinlike ، سهل جدا من خلال عمل لايكات ومشاهدات لمواقع تواصل الاجتماعي فيس بوك وتيك توك . يمكنك استغلال موقع coinlike لازال في أيامه الأولى . هناك ترقيات مدفوعة في VIP أنصح بها لذلك بالاضافة الاعتماد على الخطة المجانية .
رابط الموقع