ليس كل مايسيل من حبر أقلامنا يمثلنا

قد نكتب عن الحب ... ونحن لا نحب ...

وقد نكتب عن الأمل ... وفى قلوبنا شيئا من اليأس ...

وقد نكتب عن نبض الحياه ... ونحن جنائز محمولة على أكتاف العمر ...

وقد نكتب عن السعادة ... وقلوبنا تعتصر ألما ...

وقد نكتب عن الحزن ... ونحن في قمة السعادة ...

فليس كل مايسيل من حبر أقلامنا يمثلنا ...

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