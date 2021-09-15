ربح المال دون استثمار مع إثبات السحب ​

كسب المال عبر الإنترنت دون الاستثمار، من أداء مهام بسيطة وفي وقت قصير نسبيا، ​

وخاصة استغلال أوقات الفراغ لأداء بعض المهام ​

ما هي المهام التي يمكنك إكمالها للحصول على المال؟ ​

عرض لافتات إعلانية

زيارة مواقع المعلنين

مشاهدة مقاطع فيديو

الربح على برنامج الإحالة



كيفية التسجيل بسيطة من هنا ​

من الأحسن تفعيل هذه الإضافة (extension) حتى تتمكن من العديد من الهمام المتتالية خلال العمل، ​

وهذه الإضافة متوفرة على عدة متصفحات (chrome,opera,firefox…) ​

والعمل من خلالها لبساطة استعمالها وتسهيل أداء المهام ​

ملاحظة: في بعض الأحيان تظهر لك كابشا بها صور وكلمة والمطلوب حلها، إن لم تكن تسلك في الإنجليزية استعمل مترجم غوغل للمساعدة، ويمكن طلب تغيرها. ​

الدفع فوري، والحد الأدنى للدفع هو $0.03 إلى عدة محفظات: ​

محفظة واب موني WebMoney ​

ومحفظة بايير Payeer ​

ومن لا يملك محفظة بايير Payeer يمكنك التسجيل من هنا ​

وتمكنت من جمع 0.04 في دقائق وتم الدفع بنجاح مع عمولة 0.01$ ​

أي تحصلت على في 0.03$ واب موني ​

إثبات الدفع ​

وبالتوفيق ​

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