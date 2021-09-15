ربح المال دون استثمار مع إثبات السحب
كسب المال عبر الإنترنت دون الاستثمار، من أداء مهام بسيطة وفي وقت قصير نسبيا،
وخاصة استغلال أوقات الفراغ لأداء بعض المهام
ما هي المهام التي يمكنك إكمالها للحصول على المال؟
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زيارة مواقع المعلنين
مشاهدة مقاطع فيديو
الربح على برنامج الإحالة
كيفية التسجيل بسيطة من هنا
زيارة مواقع المعلنين
مشاهدة مقاطع فيديو
الربح على برنامج الإحالة
كيفية التسجيل بسيطة من هنا
من الأحسن تفعيل هذه الإضافة (extension) حتى تتمكن من العديد من الهمام المتتالية خلال العمل،
وهذه الإضافة متوفرة على عدة متصفحات (chrome,opera,firefox…)
والعمل من خلالها لبساطة استعمالها وتسهيل أداء المهام
ملاحظة: في بعض الأحيان تظهر لك كابشا بها صور وكلمة والمطلوب حلها، إن لم تكن تسلك في الإنجليزية استعمل مترجم غوغل للمساعدة، ويمكن طلب تغيرها.
الدفع فوري، والحد الأدنى للدفع هو $0.03 إلى عدة محفظات:
محفظة واب موني WebMoney
ومحفظة بايير Payeer
ومن لا يملك محفظة بايير Payeer يمكنك التسجيل من هنا
وتمكنت من جمع 0.04 في دقائق وتم الدفع بنجاح مع عمولة 0.01$
أي تحصلت على في 0.03$ واب موني
إثبات الدفع
وبالتوفيق