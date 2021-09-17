ربح حوالي 1.6$ من الكابشا خلال ساعة مع إثبات السحب
كسب المال من خلال كلمة التحقق كابشا (captcha) بطريقة ألية أو يدوية أو إثنين معا،
الطريقة الآلية: يمكنك اختيار هذه الطريقة وترك الكمبيوتر يحل الكابشا أوتوماتيكيا.
الطريقة اليدوية: عليك بإدخال حل الكابشا يدويا
الطريقة المختلطة: الدمج بين الإثنين.
ويمكن العمل من خلال الواب (Work via Web) الموجودة به الطريقة الآلية أو تثبيت برنامج ويندوز أو تطبيق أندرويد.
تحذير: يمنع إنشاء حسابات متعددة لتجنب المنع.
ملاحظة: كنت عملت من خلال هذا الموقع منذ مدة (2018) ولكن الطريقة الآلية لم تكن موجودة آنذاك وهي بسيطة الاستعمال دون تدخل يدوي، إذن الموقع صادق وقد سحبت منه عدة مرات.
وقبل بداية العمل عليك بالتسجيل ثم إجراء بعض الإعدادات، وسأشرحها بالصور:
كيفية التسجيل من هنا
يجب أن تكون هذه الخانات مفعلة
كيفية تفعيل كل الخانات:
تثبيت متصفح ملائم، الموقع يقترح متصفحين (Chromium, Komodo) بهما الإضافة مثبت مسبقا يمكنك تنزيل واحد منهما.
ثم تثبيت الشهادة (Certificat) والطريقة مشروحة في فيديو بالموقع.
وبعدها يمكنك العمل بالواب وتفعيل الطريقة الآلية إن أردت
العمل بالواب باستعمال الطريقة الآلية
ويمكن العمل من خلال برنامج ويندوز أو أندرويد، و يمكن تحميل البرناج الذي تريد.
ملاحظه هامة: أداء مهام حل الكابشا في بعض الأحيان يكون بطيء، ولكن عليك المثابرة حتى تكتسب الأولوية، وهنا أمثلة عما يحققه بعض الأشخاص (Workers).
كيفية السحب
الدفع فوري، والحد الأدنى للدفع هو من 0.5$ إلى 1$ حسب المحفظة التي تختار، وقد سحبت باستعمال Litecoin إلى واب موني
إثبات السحب
وصول المبلغ إلى محفظة واب مونى
التسجيل من هنا فضلا وليس أمرا
وبالتوفيق للجميع
كسب المال من خلال كلمة التحقق كابشا (captcha) بطريقة ألية أو يدوية أو إثنين معا،
الطريقة الآلية: يمكنك اختيار هذه الطريقة وترك الكمبيوتر يحل الكابشا أوتوماتيكيا.
الطريقة اليدوية: عليك بإدخال حل الكابشا يدويا
الطريقة المختلطة: الدمج بين الإثنين.
ويمكن العمل من خلال الواب (Work via Web) الموجودة به الطريقة الآلية أو تثبيت برنامج ويندوز أو تطبيق أندرويد.
تحذير: يمنع إنشاء حسابات متعددة لتجنب المنع.
ملاحظة: كنت عملت من خلال هذا الموقع منذ مدة (2018) ولكن الطريقة الآلية لم تكن موجودة آنذاك وهي بسيطة الاستعمال دون تدخل يدوي، إذن الموقع صادق وقد سحبت منه عدة مرات.
وقبل بداية العمل عليك بالتسجيل ثم إجراء بعض الإعدادات، وسأشرحها بالصور:
كيفية التسجيل من هنا
يجب أن تكون هذه الخانات مفعلة
كيفية تفعيل كل الخانات:
تثبيت متصفح ملائم، الموقع يقترح متصفحين (Chromium, Komodo) بهما الإضافة مثبت مسبقا يمكنك تنزيل واحد منهما.
ثم تثبيت الشهادة (Certificat) والطريقة مشروحة في فيديو بالموقع.
وبعدها يمكنك العمل بالواب وتفعيل الطريقة الآلية إن أردت
العمل بالواب باستعمال الطريقة الآلية
ويمكن العمل من خلال برنامج ويندوز أو أندرويد، و يمكن تحميل البرناج الذي تريد.
ملاحظه هامة: أداء مهام حل الكابشا في بعض الأحيان يكون بطيء، ولكن عليك المثابرة حتى تكتسب الأولوية، وهنا أمثلة عما يحققه بعض الأشخاص (Workers).
كيفية السحب
الدفع فوري، والحد الأدنى للدفع هو من 0.5$ إلى 1$ حسب المحفظة التي تختار، وقد سحبت باستعمال Litecoin إلى واب موني
إثبات السحب
وصول المبلغ إلى محفظة واب مونى
التسجيل من هنا فضلا وليس أمرا
وبالتوفيق للجميع