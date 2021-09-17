شرح ربح حوالي 1.6$ من الكابشا خلال ساعة مع إثبات السحب

mohsine13

mohsine13

:: عضو منتسِب ::
إنضم
11 أوت 2017
المشاركات
39
النقاط
3
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
ذكر
ربح حوالي 1.6$ من الكابشا خلال ساعة مع إثبات السحب
01.JPG

كسب المال من خلال كلمة التحقق كابشا (captcha) بطريقة ألية أو يدوية أو إثنين معا،

الطريقة الآلية: يمكنك اختيار هذه الطريقة وترك الكمبيوتر يحل الكابشا أوتوماتيكيا.

الطريقة اليدوية: عليك بإدخال حل الكابشا يدويا

الطريقة المختلطة: الدمج بين الإثنين.

ويمكن العمل من خلال الواب (Work via Web) الموجودة به الطريقة الآلية أو تثبيت برنامج ويندوز أو تطبيق أندرويد.

تحذير: يمنع إنشاء حسابات متعددة لتجنب المنع.

ملاحظة: كنت عملت من خلال هذا الموقع منذ مدة (2018) ولكن الطريقة الآلية لم تكن موجودة آنذاك وهي بسيطة الاستعمال دون تدخل يدوي، إذن الموقع صادق وقد سحبت منه عدة مرات.

وقبل بداية العمل عليك بالتسجيل ثم إجراء بعض الإعدادات، وسأشرحها بالصور:

كيفية التسجيل من هنا

02.JPG

يجب أن تكون هذه الخانات مفعلة

03.JPG

كيفية تفعيل كل الخانات:

تثبيت متصفح ملائم، الموقع يقترح متصفحين (Chromium, Komodo) بهما الإضافة مثبت مسبقا يمكنك تنزيل واحد منهما.

05.JPG

ثم تثبيت الشهادة (Certificat) والطريقة مشروحة في فيديو بالموقع.

06.JPG

وبعدها يمكنك العمل بالواب وتفعيل الطريقة الآلية إن أردت
03.JPG

العمل بالواب باستعمال الطريقة الآلية
04.JPG

ويمكن العمل من خلال برنامج ويندوز أو أندرويد، و يمكن تحميل البرناج الذي تريد.
07.JPG

ملاحظه هامة: أداء مهام حل الكابشا في بعض الأحيان يكون بطيء، ولكن عليك المثابرة حتى تكتسب الأولوية، وهنا أمثلة عما يحققه بعض الأشخاص (Workers).
09.JPG

كيفية السحب
الدفع فوري، والحد الأدنى للدفع هو من 0.5$ إلى 1$ حسب المحفظة التي تختار، وقد سحبت باستعمال Litecoin إلى واب موني
08.JPG
إثبات السحب
12.JPG

وصول المبلغ إلى محفظة واب مونى
11.JPG

التسجيل من هنا فضلا وليس أمرا

وبالتوفيق للجميع
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top