ربح حوالي 1.6$ من الكابشا خلال ساعة مع إثبات السحب

كسب المال من خلال كلمة التحقق كابشا (captcha) بطريقة ألية أو يدوية أو إثنين معا،

الطريقة اليدوية: عليك بإدخال حل الكابشا يدويا



الطريقة المختلطة: الدمج بين الإثنين.

ويمكن العمل من خلال الواب (Work via Web) الموجودة به الطريقة الآلية أو تثبيت برنامج ويندوز أو تطبيق أندرويد.

تحذير: يمنع إنشاء حسابات متعددة لتجنب المنع.