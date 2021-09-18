عدس من مطبخي

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليوم جبتلكم عدس ايه عدس هههه
بعدما كنا نقولو ايييه غدانا عدس برك ونشنفو عليه وكاين لي ماياكلوش العدس عاد بقدرو
غير نلقاوه برك
في طنجرة حطيت قطعة دجاج البصل. الثوم. قليل من الزيت. ملح. كسبر.فلفل اسود. كمون. قليتهم مع طماطم حب.
نضيف طماطم مصبرة مباعد الماء ونخليها تغلي قليلا
نغسل لعدس جيدا ونضيفو للمرق
وأخيرا بعد ماطاب شهية طيبة
اليوم جبتلكم عدس ايه عدس هههه
بعدما كنا نقولو ايييه غدانا عدس برك ونشنفو عليه وكاين لي ماياكلوش العدس عاد بقدرو
غير نلقاوه برك
في طنجرة حطيت قطعة دجاج البصل. الثوم. قليل من الزيت. ملح. كسبر.فلفل اسود. كمون. قليتهم مع طماطم حب.
نضيف طماطم مصبرة مباعد الماء ونخليها تغلي قليلا
نغسل لعدس جيدا ونضيفو للمرق
وأخيرا بعد ماطاب شهية طيبة