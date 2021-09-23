زينب جمال
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يعد برنامج إزالة القطاعات السيئة من Hard For All Victoria أحد أفضل البرامج التي يمكن من خلالها مسح القطاع السيئ بشكل دائم ومهني على سطح المكتب الثابت. يتيح ذلك للمستخدم استخدام برنامج Victoria لإصلاح BadSector الموجود على سطح المكتب الثابت. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام برنامج ازالة الباد سيكتور من الهارد نهائيا كبرنامج لتحديد الحالة الصعبة لإجراء اختبارات إسقاط سريعة وقوية وتحليل القطاع السيئ الموجود فيها. يساعد المستخدم على اكتشاف بعض القطاعات غير القابلة للاستخدام. تعرض Victoria أيضًا جميع التفاصيل حول القرص الصلب الذي يريد المستخدم معالجته فورا بعد تشغيل البرنامج على الكمبيوتر وهذا ما سيوضحة لكم موقع المصدر التقني.
بشكل عام، فيكتوريا هي واحدة من البرامج المتخصصة في المعالجة فائقة السرعة للمكاتب الصلبة في قطاع الحمامات. بالإضافة إلى ذلك، Victoria هو إصدار محمّل يعمل مباشرة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك دون الحاجة إلى تثبيته على أنظمة Windows المثبتة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. من خلال تنزيل برنامج Victoria، يمكن للمستخدم تحليل وفحص القرص الصلب ومعرفة ما إذا كانت هناك أي مشكلة معه بشكل احترافي وبدقة عالية. هذا يجعل المستخدم يعرف جميع التفاصيل حول سطح المكتب الثابت للكمبيوتر وأي أجهزة كمبيوتر سطح مكتب صلبة أخرى متصلة بالكمبيوتر. مع القدرة على التحقق من القطاع السيئ على محرك الأقراص الثابتة ومعرفة ما إذا كانت هناك عدوى أم لا، تسمح لك فيكتوريا بمعالجة القطاع السيئ من محركات الأقراص الثابتة ومسح سحبه بشكل دائم.
مميزات برنامج فيكتوريا لحذف Bad Sector نهائيًا من Hard Hard
هناك العديد من ميزات برنامج ازالة الباد سيكتور من الهارد نهائيا التي يمكن تلخيصها على النحو التالي: يعد برنامج Victoria Bad Sector Repair أحد البرامج المجانية التي لا تتطلب أي رسوم لتنزيله واستخدامه. بالإضافة إلى ذلك، البرنامج هو إصدار محمول يسمح للمستخدم باستخدامه على جميع الأجهزة دون الحاجة إلى تثبيت البرنامج. من ناحية أخرى، إنه أحد البرامج التي لها بصمة صغيرة بسبب الميزات التي تقدمها. حجمها لا يتجاوز 2 ميغابايت. بالإضافة إلى ذلك، Victoria هو برنامج خفيف الوزن للغاية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ولا يمثل مساحة كبيرة على سطح المكتب الثابت. تعتبر فيكتوريا أيضًا خفيفة الوزن وسهلة على جميع أجهزة الكمبيوتر والأنظمة التي تعمل بنظام Windows. بالإضافة إلى ذلك، يعمل على جميع أنظمة Windows مع كل من النواة 32 بت و 64 بت. فيكتوريا هي واحدة من أسرع وأقوى البرامج التي تزيل القطاع السيئ بشكل دائم من الصعب. فيكتوريا هي واحدة من أكثر برامج إصلاح القطاع السيئ فعالية المتوفرة في المجال الصعب. تدعم فيكتوريا أيضًا البحث عن جميع محركات الأقراص الصلبة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم محركات الأقراص الصلبة و SSD. يمكن لبرنامج Victoria إصلاح أي مشكلات تتعلق بالقطاعات التالفة الموجودة في Hard. يوفر البرنامج فرصة لحل المشاكل المتعلقة بتشنجات الكمبيوتر والتشنجات الناجمة عن القطاع السيئ. بالإضافة إلى إجراء مسح شامل للكشف عن حالة الصعب ومعرفة حجم الخريطة القطاعية. يوفر البرنامج إمكانية إجراء تحليل مفصل وكامل لـ Hard Desk لاكتشاف جميع القطاعات غير الصالحة لذلك. يسمح لك باستعادة جودة القرص الصلب مرة ثانية وحل جميع المشاكل مع القطاع السيئ. تمنح Victoria المستخدم أيضًا نظرة عامة كاملة على جميع التفاصيل المتعلقة بسطح المكتب الثابت. يوفر البرنامج أيضًا العديد من الاحتمالات للتعامل مع القطاع السيئ على سطح المكتب الثابت.
تحميل برنامج Victoria Bad Sector Repair
يتمكن المستخدم تحميل برنامج ازالة الباد سيكتور من الهارد نهائيا من خلال موقع المصدر التقني
بشكل عام، فيكتوريا هي واحدة من البرامج المتخصصة في المعالجة فائقة السرعة للمكاتب الصلبة في قطاع الحمامات. بالإضافة إلى ذلك، Victoria هو إصدار محمّل يعمل مباشرة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك دون الحاجة إلى تثبيته على أنظمة Windows المثبتة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. من خلال تنزيل برنامج Victoria، يمكن للمستخدم تحليل وفحص القرص الصلب ومعرفة ما إذا كانت هناك أي مشكلة معه بشكل احترافي وبدقة عالية. هذا يجعل المستخدم يعرف جميع التفاصيل حول سطح المكتب الثابت للكمبيوتر وأي أجهزة كمبيوتر سطح مكتب صلبة أخرى متصلة بالكمبيوتر. مع القدرة على التحقق من القطاع السيئ على محرك الأقراص الثابتة ومعرفة ما إذا كانت هناك عدوى أم لا، تسمح لك فيكتوريا بمعالجة القطاع السيئ من محركات الأقراص الثابتة ومسح سحبه بشكل دائم.
مميزات برنامج فيكتوريا لحذف Bad Sector نهائيًا من Hard Hard
هناك العديد من ميزات برنامج ازالة الباد سيكتور من الهارد نهائيا التي يمكن تلخيصها على النحو التالي: يعد برنامج Victoria Bad Sector Repair أحد البرامج المجانية التي لا تتطلب أي رسوم لتنزيله واستخدامه. بالإضافة إلى ذلك، البرنامج هو إصدار محمول يسمح للمستخدم باستخدامه على جميع الأجهزة دون الحاجة إلى تثبيت البرنامج. من ناحية أخرى، إنه أحد البرامج التي لها بصمة صغيرة بسبب الميزات التي تقدمها. حجمها لا يتجاوز 2 ميغابايت. بالإضافة إلى ذلك، Victoria هو برنامج خفيف الوزن للغاية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ولا يمثل مساحة كبيرة على سطح المكتب الثابت. تعتبر فيكتوريا أيضًا خفيفة الوزن وسهلة على جميع أجهزة الكمبيوتر والأنظمة التي تعمل بنظام Windows. بالإضافة إلى ذلك، يعمل على جميع أنظمة Windows مع كل من النواة 32 بت و 64 بت. فيكتوريا هي واحدة من أسرع وأقوى البرامج التي تزيل القطاع السيئ بشكل دائم من الصعب. فيكتوريا هي واحدة من أكثر برامج إصلاح القطاع السيئ فعالية المتوفرة في المجال الصعب. تدعم فيكتوريا أيضًا البحث عن جميع محركات الأقراص الصلبة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم محركات الأقراص الصلبة و SSD. يمكن لبرنامج Victoria إصلاح أي مشكلات تتعلق بالقطاعات التالفة الموجودة في Hard. يوفر البرنامج فرصة لحل المشاكل المتعلقة بتشنجات الكمبيوتر والتشنجات الناجمة عن القطاع السيئ. بالإضافة إلى إجراء مسح شامل للكشف عن حالة الصعب ومعرفة حجم الخريطة القطاعية. يوفر البرنامج إمكانية إجراء تحليل مفصل وكامل لـ Hard Desk لاكتشاف جميع القطاعات غير الصالحة لذلك. يسمح لك باستعادة جودة القرص الصلب مرة ثانية وحل جميع المشاكل مع القطاع السيئ. تمنح Victoria المستخدم أيضًا نظرة عامة كاملة على جميع التفاصيل المتعلقة بسطح المكتب الثابت. يوفر البرنامج أيضًا العديد من الاحتمالات للتعامل مع القطاع السيئ على سطح المكتب الثابت.
تحميل برنامج Victoria Bad Sector Repair
يتمكن المستخدم تحميل برنامج ازالة الباد سيكتور من الهارد نهائيا من خلال موقع المصدر التقني