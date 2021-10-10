حكــم التشـــاؤم بالطيــور والحيــوانــات؟

الطيرة شرك الطيرة شرك". وقال -عليه الصلاة والسلام-: "إذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك".