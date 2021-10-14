أطعمة تتسبب في تسوس أسنان طفلك وسمنته

يحاول معظم الآباء السيطرة على كمية الحلويات والشوكولاتة التي يتناولها أطفالهم؛ لتجنب مشاكل صحية عديدة، أهمها السمنة وتسوس الأسنان وارتفاع نسبة السكر في الدم.



يشير موقع Cleveland Clinic الطبي إلى أن جمعية القلب الأمريكية توصي بعدم تناول الأطفال بين عمر سنتين و18 سنة أكثر من 6 ملاعق صغيرة من السكر يومياً، أي ما يعادل 25 غراماً.



وعلى الرغم من أنّ تجنب بعض الأطعمة التي من الواضح أنها تحتوي على كميات كبيرة من السكر كالكعك والشوكولا والعصائر المصنعة قد يبدو سهلاً، فإن بعض الأطعمة التي يتناولها الأطفال بشكل يومي ويروج لها على أنها صحية، قد تحوي كميات هائلة من السكر المخبأ.



إذا كنت تتساءل عن سبب تسوس أسنان طفلك أو سمنته رغم عدم تناوله الكعك والحلويات أو المشروبات المحلاة بكثرة، فقد يكون السبب السكر المضاف المختبئ في الأطعمة التي تبدو بريئة بل وصحية حتى، لكنها مليئة بالسكر المعالج الذي يضر بالصحة.







صلصات المعكرونة: مذاقها مالح ولكن!



على الرغم من أنه يمكنك تحضيرها في المنزل فإن صلصات المعكرونة الجاهزة والمتنوعة على أرفف المتاجر تبدو شهية ومغرية فضلاً عن سهولة وسرعة استخدامها.



المثير للدهشة أن مذاقها مالح وليس حلواً، لكن كثيراً من أنواعها تحتوي على ما بين 6 و12 غراماً من السكر لكل نصف كوب، أي ما يعادل 65 غراماً، وفقاً لما ورد في موقع The Daily Meal. وهي نسبة من السكر قريبة جداً لتناول الكمية نفسها من بسكويت برقائق الشوكولاتة.



لذلك، تحقق من الملصق الخاص بمحتوى السكر في صلصة المعكرونة قبل شرائها سواء كانت صلصة طماطم أو صلصة ألفريدو أو أي نوع آخر، والأفضل أن تقوم بإعدادها بنفسك في المنزل.



بارات الجرانولا: ليست صحية تماماً كما تعتقد



تبدو مثالاً رائعاً للأطعمة الصحية، لكن العديد من بارات الجرانولا يضاف إليها المُحليات مثل شراب الذرة والسكر البني والعسل وسكر العنب والفركتوز.



كما يحتوي بعضها على طبقة من الزبادي أو الشوكولاتة أو رقائق الشوكولاتة التي يمكن أن تزيد من نسبة السكر فيها. بدلاً من تناول بار الجرانولا، تناوَل الجرانولا المحضّرة منزلياً أو الجرانولا الجاهزة ولكن التي تحتوي على مكونات واضحة دون إضافات.







الزبادي بالفواكه: غني بالكالسيوم والسكريات



يعتبر الزبادي أحد الأطعمة الغنية بالكالسيوم والبروتين. ولكن للأسف حتى الزبادي قليل الدسم يمكن أن يحتوي على 17 إلى 33 غراماً من السكر لكل 226 غراماً. وهذا يعادل ما يصل إلى ملعقتين من آيس كريم الشوكولاتة على سبيل المثال.



حاول اختيار أنواع الزبادي التي تحتوي على نسبة أقل من السكر. أو يمكنك شراؤه بدون إضافات وإضافة الفاكهة التي تختارها.



الشوفان: سريع التحضير



يتمتع الشوفان بسمعة جيدة؛ لكونه مليئاً بالألياف الصحية. لكن العديد من الأنواع سريعة التحضير بنكهات الفاكهة تحتوي على 10-15 غراماً من السكر لكل علبة.



لكن يمكن أن تحتوي أصناف الشوفان التي يكتب عليها "سكر مخفض"، على ما يقرب من 5 أو 6 غرامات لكل علبة.



لكن بالتأكيد الخيار الأفضل هو شراء الشوفان بدون أي إضافات ثم وضع الفواكه الطازجة بشكل مباشر.







حبوب الإفطار: تحتوي على كمية سكر تعادل الاحتياج اليومي



على الرغم من شكلها المغري وألوانها الجميلة وطعمها المحبب للأطفال، فإن حبوب الإفطار بطعم الفواكه تحتوي على نسبة عالية من السكر. وفقاً لقائمة من 16 منتجاً من حبوب الفطور نشرها موقع Eat This، فإن معظم المنتجات المصنوعة من الشوفان والذرة والنخالة تحتوي على 10-20 غراماً أو أكثر من السكر لكل كوب.



حاول أن تقرأ ملصق المكونات ولوحة حقائق التغذية؛ لتتأكد من نسبة السكر الموجودة في المنتج الذي تحصل عليه واختر المنتج الأقل من حيث نسبة السكر.

الفواكه المعلبة: ليست وجبة صحية



تحتوي جميع الفاكهة على سكريات طبيعية إلا أن الفاكهة المعلبة يتم حفظها في شراب سكري؛ للحفاظ عليها مدة طويلة. تجرد هذه المعالجة الألياف من الفاكهة وتضيف كثيراً من السكر غير الضروري إلى ما يفترض أن يكون وجبة خفيفة صحية، كما يشير موقع Health Line الطبي.



لتجنب السكر الزائد، من الأفضل تناول الفاكهة الكاملة والطازجة. أما إذا كنت مضطراً إلى تناول الفاكهة المعلبة، فابحث عن الفاكهة المحفوظة في العصير بدلاً من الشراب السكري.





الفاكهة المجففة: تحتوي على سكر أكثر من الطازجة



نتيجة تجفيفها من الماء، تحتوي الفاكهة المجففة على كمية سكر أكبر بكثير من الفواكه الطازجة. على سبيل المثال، علبة صغيرة من الزبيب تزن 42 غراماً، تحتوي على أكثر من 25 غراماً من السكر، وهو ما يعادل الاحتياج اليومي للطفل من السكر.



بدلاً من ذلك، يمكنك تناول نصف كوب من العنب مقابل 12 غراماً من السكر فقط.



الكاتشب: ملعقة منه تقابل ملعقة صغيرة من السكر



الكاتشب هو أحد أكثر الصلصات شيوعاً في جميع أنحاء العالم، ولكنه غالباً ما يكون مليئاً بالسكر.



عند تناول أطفالك الكاتشب، تذكَّر أن ملعقة واحدة من الكاتشب تحتوي على ما يعادل ملعقة صغيرة من السكر.