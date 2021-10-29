فطيرة بجبنة الفيتا والأعشاب

المكونات: ماء دافئ - 50 مل خميرة جافة - 2 جم زيت نباتي كفير دافئ - 100 مل طحين - 250 جم صودا - 1/2 ملعقة صغيرة سكر - 1/2 ملعقة صغيرة ملح - 1/3 ملعقة صغيرة للحشوة: جبن - 300 جم بيض - قطعة بروتين - قطعة واحدة من صفار الخضر - قطعة واحدة (للتزييت + 1 ملعقة صغيرة من الماء) التحضير: صب الخميرة في الماء الدافئ ، وحركها واتركها لمدة 5 دقائق حتى تذوب. يضاف الزيت والملح والسكر والصودا والكفير ويخلط كل شيء جيداً. ابدئي تدريجياً في نخل الدقيق وعجن العجينة. اعجن العجينة على المنضدة بيديك لمدة 7-10 دقائق حتى تصبح ناعمة ومرنة. نزيل العجينة في كيس بلاستيكي ونتركها في مكان دافئ لمدة 30 دقيقة. دعونا نعتني بالملء. ابشر الجبن وأضف بيضة وبروتين واحد وخضار مقطعة واخلط كل شيء. تقسم العجينة إلى قسمين بدون سحقها. نمد قطعة من العجين إلى دائرة. ضعي الحشوة في المنتصف واضغطي على الحواف بإحكام شديد. ننقل الفطائر إلى صفيحة خبز مغطاة بورق. نمد أيدينا إلى كعكة أرق ، ونصنع ثقوبًا بشوكة. دهن الفطائر بالصفار الممزوج بالماء. نترك الفطائر للراحة لمدة 10-15 دقيقة. نخبز في درجة حرارة 200-210 درجة 15-20 دقيقة حتى يصبح لونها بنيا ذهبيا. اتضح أنه لذيذ جدا!