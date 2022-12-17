المقادير للتزين ميلفاي

لكريم الموسلين: 380 مل حليب 110 غ سكر 50 غ من نشا 4 صفار بيض 1 حبة فانيليا أو 1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة 2 × 125 غ من الزبدة للتزيين: 260 غ سكر ناعم 40 غ من بياض البيض 1 ملعقة صغيرة من عصير الليموناعداد ميل فوي بطريقة سهلة مع تحضير العجينة المورقةتاخد العجينة المورقة نبسطها بالمدلك على شكل مستطيلات ونتقبها بالشوكة ثم ندخليها إلى الفرن تقريبا 15 دقيقة ولا تنسي وضع شيء ثقيل فوق العجين لكي لاتنتفخ ، بعد ذلك نزيل الشئ الثقيل وندعها تتحمر لتكون مقرمشة.بعد ذلك نأخد الكريم الباتسيير أي كريمة الحلواني ندهن القطعة الأولى نضع فوقها التانية والكريم باتيسيير تم التالتةنأخد 2كأس سكر بودرة أي سكر كلاصي نضيف له الماء بالملعقة ونمزج بالخلاط الكهربائي حتى الحصول على خليط متوسط ما هو سائل بزاف ماهو عاقد تم نضيف سكر الفانيندهن به الميلفوي من الفوق وندخليها للتلاجة تجف قليلا نخرجهامنزينها بخطوط الشكلاطة السائلة بشكل طولي ثم نأخد السكين نشكل به خطوط في الإتجه المعاكس لخطوط الشكلاطة مرة غادي مرة راجع نزيل القطع الزائدة من الجوانب ندخلها للتلاجة ونقدمها بالصحة و الراحة