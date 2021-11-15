تحضير نص مفاخر الأجناس سنة رابعة متوسط الجيل الثاني

بيان الكاتب أن لكل شعبٍ عادات وتقاليد يتفاخر بها ويعتز بها عن باقي الشعوب.​

ابراز الكاتب لمفاخر الشعوب و الاجناس و دور العلم في ذلك في اثبات صحتها او تفنيدها.​

المفاخرة بين الاجناس من الدعاوى التي شاعت بين الامم، توارثتها الامم من خرافات و حاول العلم زخرفتها.​

تفاخر الأجناس البشرية بنفسها وتعظيمها لشأنها وأنسابها .​

يجب على الانسان ان يكون فخورا باصله و انتمائه و ان لا يخجل منه مهما كانت الظروف.​

الاستنتاج الجزئي رقم1

عباس محمود العقاد:الفَخْرُ بالأجْنَاسِ قديمٌ، لم تَخْلُ مِنهُ أُمَّةٌ ولا قَبيلَةٌ، فَمَ من جِيلٍ منَ النّاسِ إلاّ ولَهُ فضائِلُيدَّعيها، وأنساب يرتَفِعُ بها أحيانًا إلى آلهَةِ السَّماء، وأحْيَانًا إلى أعاظِمِ القدّيسينَ فَضْلاً عَنِالمناقِبِ والصِّفاتِ التي لا شَِيكَ له فيها من أجيالِ الأرضِ أَجْمَعينَ. ولا غرابَة في هذه الدَّعَاوَىإذا سَوَّغَتْها ظواهرُ الأُمّةِ وساندتها القوَّةُ والثروةُ والكلمة الغالبةُ.ولكنَّ الغريبَ أن تَشيعَ هذه الدَّعَاوَى بينَ أُممٍ، لا قوّة لها ولا مالَ ولا غَلَبَة…وأنّها ربما كانتفي هذه الأمم أكبرُ مَزْعَمً، وأَشدُّ غروراً ممّ تكونُ في غيرها! كأنّها هي عوض عما فقدته الأمّةُمن دواعي الفخر الصّحيح، وعَزَاءُ ما تصبو إليه مِنَ العزّةِ والكرامةِ، وهي على كلِّ حالٍ أَنَانِيّةٌقَوميّةٌ تجرى على وَتِيرَةِ الأنانيّةِ الفرديّة في الظّهورِ أو الضّمُورِ.كان المصريّون يَرَوْنَ أنّ المِ صِْيَّ هو الإنسانُ الكاملُ، ثُمّ تتوا لَ الدّرجاتُ بعده إلى السّادِسةِ،وهي دَرجةُ اليونانيّ عندهم في تاريخهم القديم، وكانَ اليونانيُّ يحمَدُ اللّهَ أنْ خلقَهُ من ذلكالجنس…ثم جاءتِ العصورُ الأخيرةُ فإذا كلُّ أمّةٍ من أمَمِ الحضارة الحديثة تَزعُمُ زَعمَهَا، وتفتخر علىالأمم الأخرياتِ… وَأصْبَحَ الفَخرُ بينَ الأجناس عل مً…!نعم أصبح الفخر القديم الذي نشأ منَ الخرافاتِ القديمة علما جديداً له حرمةٌ العلوم عليكوعلََّ وعلينا أن نُقِرَّ بها مؤمنينَ. ولكنّ العلم الجديد لم يكن إلاّ صِيغَةً لتلك الخُرافةِ العتيقةِولم تكن له من نتيجةٍ إلاّ تلك التي كان الأوروبيّون يزعمونها قبل أن يكون لهم علمٌ، وقبل أنتكونَ للأجناسِ دراسَةٌ…وهي أنّهم خيرٌ من في الوجود، وأنَّ الحاكمين منهم اليومَ أصلحُ النّاسللحكم، وهم أصلح النّاس للدَّوام فيه…وأمّا الأُمم ا لّخرى فلا نَصِيبَ لها إلاّ نصيب النّبعِ الذيلن يجوز له أن يَطمَعَ في المساواة الآن ولا في أيِّ زمنٍ منَ الأزمان.هكذا قال العلم الحديثُ، والعلم الحديثُ صادقٌ شريفٌ فسواء قَسَّمْنَا الأُمَمَ إلى آريةٍ وسامِيَةٍ،أو إلى شماليّةٍ وجنوبيّةٍ، أو بيضاء ذات ألوانٍ فالنَّتيجةُ واحدةٌ في جميع هذه التّقسيماتِ، وهيأنّ الأوروبيّين هم أفضلُ من غَبََ وَحَضََ، وأنَّهم همُ السّادةُ الأعْلَونَ الذين بينهم وبين المَسُودِينَالأدنين حاجِزٌ لا يُعْبَُ، وتَفَاوُتٌ لا تَدَارُكَ لَهُ ما بَقِيتِ الأرضُ أرضًا، والسَّماءُ سماءً.لقد فَعلها النَّمسَوِيُّ “فريدريك هرتز” وقال ما قال وأَجْرُهُ على الذي خَلَقَهُ!! قال لعلماءالأجناس المُتَعَصِّبين : إنكم مخطئونَ جِدَّ مُخطِئينَ، وإنَّ أَصْلاً من أُصولِ الأُمَمِ المُختَلِفَةِ لا يخلومن أوشابٍ كثيرةٍ يدخلُ فيها شرقيُّونَ وغربيُّون، وإنَّهُ ما من مَحْمَدةٍ تُدْعَى لأوروبا إلاّ وللأجناسالأُخرى مثيلاتها، وما من مَذَمَّةٍ تُدْعَى على الأجناس الأُخرى إلاّ وفي أوروبا قديمها وحديثهامثيلاتها، وأيّدَ كلَّ قَولٍ ببرهان…ولا يريد “هرتز” أن يقف في الإنصاف عند شعب من الشعوب، ولا جِنْسٍ من الأَجناسلأنّه يرى أنّ الفَواصِلَ بينَ أيّ شعبين في العالم ليست من البُعد والحيلولة بحيث تستعصى علىالتّقارب.س- اذكر الموضوع الذي تطرق له الكاتب في هذا الخطاب؟ ج- المفاخرة بالاجناس.س- بين من خلال الخطاب مميزات الشعوب التي لها الحق في التفاخر؟ ج- الهدف من اثارتها توعية الناس الى ضرورة التحلي بقيم الانسانية بعد ان انتشرت مظاهر الظلم و الفساد.س- قارن بين الاسس التي ارتكزت عليها الشعوب حين افتخرت بنفسها قديما و التي ترتكز عليها حديثا؟ ج- القديمة ارتكزت على الخرافة اما في الوقت الراهن فعلى العلم الحديث.س- حدد موقف الكاتب من هذه الاسس؟ ج- هو مؤيد.س- ابد رأيك في موقف الكاتب؟ ج- المساند – المعارض.س- ميز بين ماهو طبيعي و ما هو غريب في افتخار الشعوب بنفسها؟ ج- لا غرابة في هذه الدواعي اذا سوغتها ظواهر الامة و ساندتها القوة و الثروة و الكلمة الغالبة , لكن الغريب ان تشيع بين امم لا قوة لها و لا مال و لا غلبة.س- لخص مضمون الخطاب؟س- الى اي زمن يرجع صاحب الخطاب الفخر بالاجناس؟ ج- الى القدماء المصريين.س- هل علل نظرته هذه؟ ج- نعم.س- وضح ذلك؟ ج- كان المصريون يرون ان المصري هو الانسان الكامل ثم تتوالى الدرجات.س- ما موقف صاحب الخطاب من هذا الفخر؟ ج- يؤيد المبني على العلم الحديث.س- علام بنى هذا الموقف؟ ج- على العلم الحديث.س- هل غير هذا الموقف؟ ج- نعم.س- استخرج القرائن الدالة على ذلك من الخطاب؟ ج- موقف فريديريك قال لعلماء الاجناس المتعصبين : انكم مخطئون جد مخطئون وان اصلا من اصول الامم المختلفة لا يخلو من اوشاب كثيرة يدخل فيها شرقيون و غربيون و انه ما من محمدة تدعى لاوروبا الا و للاجناس الاخرى مثيلها.س- كيف بنى هذا الموقف الجديد؟ ج- على مسلمات.س- من خلال ما سبق سم النمط المعتمد؟ ج- الحجاج.– أثري : فضائل (الدرجة الرفيعة في حسن الخلق) / – مناقب : خصال و صفات / – شاب : تخاطه شائبة اي نقيصة. /– العتيقة : القديمةاستمع إلى هذا الجزء من الخطاب ثم أجب: (الفخر بالأجناس—من ذلك الجنس)– إلى أي زمن يعود الفخر بالأجناس؟ علل إجابتك.– حدد موقف صاحب النص من هذه النزعة.– هل غيّر نظرته؟ بين ذلك من النص. كيف بنى هذا الموقف؟– استعن بالجدول الآتي للإجابة:1الفخر بالأجناس قديمفما نحن..بالتعليل1لا غرابة في هذه الدعاوىإذا سوّغتها..بالشرط2الغريب أن تشيع..لكن..بالتعارض2كان المصيون..شاهدبالاستشهاد1- ما النمط الذي اعتمده؟2- ما مؤشراتت؟هذا الجزء من الخطاب من النمط الحجاجي الذي يعتمد على مؤشرات عديدة منها: إصدار المواقف أو الآراء أو الأفكا مدعومة بـ1- التعليل/ 2- الشرط/ 3- الاستشهاد.الوضعية الجزئية الثالثة:استمع إلى نفس الجزء السابق من الخطاب من أجل هيكلته:ملاحظة: يعتمد نمط الحجاج على الكثير من الروابط اللغوية وبخاصة المنطقية منها (المعنوية)استعن بهذا الجدول في تحليلك للخطاب المسموع لتكتشف تلك الروبط:(ولا غرابة)الربط والعطف(فما من جيل)التعليل(ثم تتوالى الدرجات)الربط والتراخي(إذا سوّاها)الشرط(ولكن الغريب)الاعرتاض