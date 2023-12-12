سعاد آل حصين
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كتاب البقرة الأرجوانية أو كما يطلق عليه أحيانا البقرة البنفسجية واحدة من أهم وأشهر الكتب التي تحدثت عن مبادئ التسويق الحديثة من وجهة نظر الكاتب المشهور سيث جودين، يستعرض هذا الكتاب أهمية أن تكون الخدمات والمنتجات التي تطرحها الشركات لافتة للانتباه ومميزة وفريدة من نوعها ومختلفة تماما عن منتجات المنافسين، حيث لا يمكن للشركات أن تحقق النجاح المطلوب إذا ظلت عادية أو جيدة فقط في ظل العصر الحديث الذي يشهد تقدم وتعدد الاستراتيجيات التسويقية والمنافسة الشرسة بين المؤسسات والشركات المختلفة، دعونا من خلال موقعنا نقدم لكم خلاصات من أهم ما يتضمنه تلك الكتاب الشيق والمفيد من خلال هذا المقال.
السر وراء تسمية البقرة الأرجوانية لكتاب يتحدث عن التسويق والإعلانات
عندما سمي هذا الكتاب باسم البقرة الأرجوانية كان يستمد الكاتب سيث جودين قيمة تلك الكتاب من هذه التسمية، حيث ترمز البقرة الأرجوانية إلى كل ما هو غير مألوف في الأسواق، تمثل شئ فريد من نوعه لم يسبق لأحد رؤيته من قبل، حيث أن البقرة البنفسجية ملفتة للانتباه وجاذبة للأنظار، تثير اهتمام جميع الفئات المختلفة من الجمهور المشاهدين والمستهلكين وحتى المنافسين.
وقد استشهد سيث جودين على وصفه بالعديد من قصص النجاح والامثلة التجارية الناجحة من المؤسسات والشركات التي طبقت استراتيجية البقرة الأرجوانية في التسويق والتي جعلتها تقدم خدمات استثنائية غير مألوفة ومنتجات فريدة من نوعها وبالفعل حققت نجاحات كبيرة جدا لذلك قررنا اليوم من خلال موقعنا تقديم خلاصات متميزة عن هذا الكتاب، خلاصات تتضمن أهم النصائح والإرشادات حول كيفية تطبيق العناصر المميزة عند ممارسة النشاطات التجارية، وكيفية الوصول إلى الجمهور المستهدف والتفاعل معه بشكل إيجابي.
خلاصات مهمة وردت في كتاب البقرة الأرجوانية
دعونا نستعرض لكم خلاصات متميزة قدمها سيث جودين في كتاب البقرة البنفسجية لكل من يريد البدء في عمل مشروع تجاري أو الدخول إلى عالم البيزنس والتألق والنجاح والأهم من ذلك الانفراد والتفوق والاختلاف عن الجميع من خلال تطبيق خلاصات واستراتيجيات البقرة الأرجوانية على النحو التالي:
السر وراء تسمية البقرة الأرجوانية لكتاب يتحدث عن التسويق والإعلانات
عندما سمي هذا الكتاب باسم البقرة الأرجوانية كان يستمد الكاتب سيث جودين قيمة تلك الكتاب من هذه التسمية، حيث ترمز البقرة الأرجوانية إلى كل ما هو غير مألوف في الأسواق، تمثل شئ فريد من نوعه لم يسبق لأحد رؤيته من قبل، حيث أن البقرة البنفسجية ملفتة للانتباه وجاذبة للأنظار، تثير اهتمام جميع الفئات المختلفة من الجمهور المشاهدين والمستهلكين وحتى المنافسين.
وقد استشهد سيث جودين على وصفه بالعديد من قصص النجاح والامثلة التجارية الناجحة من المؤسسات والشركات التي طبقت استراتيجية البقرة الأرجوانية في التسويق والتي جعلتها تقدم خدمات استثنائية غير مألوفة ومنتجات فريدة من نوعها وبالفعل حققت نجاحات كبيرة جدا لذلك قررنا اليوم من خلال موقعنا تقديم خلاصات متميزة عن هذا الكتاب، خلاصات تتضمن أهم النصائح والإرشادات حول كيفية تطبيق العناصر المميزة عند ممارسة النشاطات التجارية، وكيفية الوصول إلى الجمهور المستهدف والتفاعل معه بشكل إيجابي.
خلاصات مهمة وردت في كتاب البقرة الأرجوانية
دعونا نستعرض لكم خلاصات متميزة قدمها سيث جودين في كتاب البقرة البنفسجية لكل من يريد البدء في عمل مشروع تجاري أو الدخول إلى عالم البيزنس والتألق والنجاح والأهم من ذلك الانفراد والتفوق والاختلاف عن الجميع من خلال تطبيق خلاصات واستراتيجيات البقرة الأرجوانية على النحو التالي:
- الإعلانات: التي مرت بثلاثة مراحل أقدمهم كان في عام 1912 حيث كان حينها التركيز على الإعلان الورقي وما يقوله الناس عنك، من ثم جاءت الفترة الذهبية التي كانت بمثابة ثورة إعلانات التلفزيون حيث كان ظهورك على الشاشة نجاح في حد ذاته، أما الفترة الحالية تتشابه مع ما قبلها ولكنها أكثرهم قوة وتأثيرا بسبب قوة مواقع التواصل الاجتماعي اليوم.
- كيفية نشر الفكرة: وهنا يجب تقسيم ودراسة أنواع المستهلكون والتي تتضمن المبتكرون وهم الأشخاص المهووسين بتجربة أي شي جديد، المتبنون الأوائل وهم الفئة الأكثر حاجة إلى هذا المنتج من حيث النفع، الغالبية وهي الفئة الأكثر استهدافا ولكن من الخطأ التركيز الكلي عليها، المتأخرون وهم من لا يحبوا التغيير ولا يفضلوا تجربة منتجات جديدة، وفي مجمل الأمر يجب أن يكون المنتج استثنائي ومناسب للجميع.
- عدوى نشر الفكرة: شبه الكاتب المنتج على أنه عدوى أو فيروس حيث تنتقل هذه العدوى لأكبر قدر من الناس، ولكن مع مراعاة أن استهداف الإعلان للجميع غير مفيد، لذلك يجب إعطاء التركيز والأهمية على المتبنيين الأوائل.
- الشعار: يحمل الشعار اللفظي للمنتج أهمية كبيرة في نشر الفكرة لذلك يجب اختياره بعناية بشكل يؤثر ويجذب الجمهور المستهدف مما يجعله متداول ومنتشر بين الجميع.
- الوصفة السحرية: خذ المخاطر وضع نفسك على الحافة، حدى نفسك بذكاء.
- كيف تكتشف الاستثناء: السر يكمن في الشغف، وهناك طريقتين للتفكير في صناعة منتج يحتاجه العميل وهم أن تضع نفسك مكان العميل وتعيش واقعه، أن تدرس علم الاستهداف بما يتضمنه الأمر من عجلة الصناعة والقياس والتعلم.