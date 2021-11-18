التحاضير الحديثة

تحاضير
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كما تقدم مع ورق عمل مادة التربية الصحية والنسوية نظام مقررات الأهداف العامة للمادة، والتي تشمل تحضير قران اول ابتدائي الفصل الاول 1443:
- تنمية القدرات اللازمة للحياة واكتساب الخبرات وتهيئة الفرد بحيث يستطيع الإسهام في تطوير الحياة الاجتماعية، والنهوض بالمجتمع وإمداده بالفاعلية المثمرة.
- تكوين مجموعة من المبادئ والقيم التي توجه سلوك الفرد الشخصي والاجتماعي وتنمية الإحساس بالمسؤولية لعضوية المجتمع مثل التعاون والنظام والاقتصاد وحسن التصرف.
- تهيئة الفرد لتحمل مسؤوليات الأسرة والاضطلاع بأعبائها والقيام بواجباته نحوها.
- ربط مادة الاقتصاد المنزلي بباقي مواد الدراسة.
- تعويد الفرد التخطيط والتنظيم لكل عملية، والقضاء على الارتجال والسطحية.
- تعويد الفرد التخطيط والتنظيم لكل عملية، والقضاء على الارتجال والسطحية.
- حسن التصرف في موارد الأسرة لتحقيق أفضل مستوى معيشي ممكن للأسرة في حدود دخلها.
- الوقوف على الطرق الفعالة في الإدارة المنزلية، وتعويد الفرد على الاستفادة من الدراسة العملية لإدارة المنزل التي توضح الأساليب المتمشية مع التطور الحديث، والتي يمكن أن تخفف الكثير من الأعباء التفكير الناقد ثالث متوسط.
- تنمية الروح الاقتصادية والجمالية عند الفرد بالإرشاد لكيفية اختيار الأنسجة والملابس، والتعريف بالطرق العلمية للعناية بها وصيانتها وعلاقة ذلك بالمظهر العام.
- تنمية الاستعدادات العلمية لدى الفرد، والتدريب على ممارسة العمل اليدوي واحترامه واحترام القائمين به، وفتح المجال أمامه مستقبلاً للاعتماد على النفس في مواجهة ظروف الحياة.
- إتاحة الفرص للفرد ليتعلم بعض الصناعات باستخدام الخامات المحلية التي تساعد على رفع مستوى دخل الأسرة، والمساهمة في رفع مستوى الدخل القومي بما يتمشى مع قدرة الفرد في المراحل المختلفة.
- الاستفادة من دراسة المادة في شغل أوقات الفراغ بإنتاج نافع ومثمر.
- تنمية العادات الصحية والغذائية، والعناية بالمظهر، وتبيان وعلاقته بتكوين الشخصية، وتأثير ذلك على الفرد وبالتالي المجتمع.
- معرفة العلاقة بين تغذية الفرد وتموه وسلامته وقدرته على العمل والإنتاج.