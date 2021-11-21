وصفات تبييض

بيسان بيبا

بيسان بيبا

:: عضو منتسِب ::
إنضم
15 نوفمبر 2021
المشاركات
53
النقاط
3
العمر
21
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى

وصفات طبيعيّة لتبييض الجسم بسرعةٍ

خلطة السكّر وزيت الزيتون​

تعمل هذه الخلطة على تبييض الجسم خلال أسبوعٍ واحد. [٤]

المكونات

  • نصف كوب من السكر الأبيض الخشن.
  • ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفوريّة.
  • نصف كوب من عصير الليمون.
  • ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
طريقة التحضير والاستعمال

  • يتم خلط السكر والخميرة وعصير الليمون مع بعضهم البعض جيداً.
  • يُضاف إلى الخليط زيت الزيتون بشكلٍ تدريجيّ حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة.
  • توضع العجينة على جسمٍ مبلل مع القيام بتدليك المناطق المراد تفتيحها، وذلك لمدة 15 دقيقة.
  • بعد ذلك يُغسل الجسم بالماء الفاتر وينشّف، ويكرر ذلك يومياً لمدة أسبوع للحصول على جسمٍ أبيض اللون.


خلطة صفار البيض وزيت الزيون والموز​

يتم تحضير هذه الخلطة من خلال الطريقة الآتية:[٥]

المكونات

  • صفار بيضة واحدة.
  • ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
  • ثمرة واحدة من الموز.
طريقة التحضير والاستعمال

  • تُخلط المكونات مع بعضها البعض بشكلٍ جيدٍ حتى يتم الحصول على خليطٍ متجانسٍ.
  • يوضع الخليط على الجسم ويترك لمدة نصف ساعة.
  • يُغسل الجسم بالماء البارد وينشّف جيداً.


خلطة الجلسرين وبودرة الأطفال​

تعمل هذه الخلطة على تبييض الجسم في غضون ثلاثة أيامٍ، على أن يتم استعمالها قبل الذهاب إلى النوم (ليلاً). [٦]

المكوّنات

  • علبة صغيرة من الجلسرين السائل.
  • 6 ملاعق بودرة أطفال.
  • كريم مرطب للجسم ويفضّل جليسوليد.
  • 4 ملاعق من الفازلين النقي.
  • 6 ملاعق من ماء الورد.
  • 3 ملاعق كبيرة من زيت الخروع.
  • 4 ملاعق من زيت اللوز الحلو.
  • كريم فيكس.
  • نصف كوب من الماء.
  • ملعقة من النشا.
طريقة التحضير والاستعمال

  • تمزج كميّة متساوية من الكريم المرطّب والجلسرين والفيكس.
  • تُضاف بودرة الأطفال إلى المكونات السابقة ويترك الخليط جانباً.
  • يُخلط الماء مع ماء الورد والنشا في وعاءٍ ويوضع بعدها على نارٍ هادئةٍ للحصول على قوامٍ متجانسٍ ويوضع جانباً حتى يبرد.
  • بعد ذلك يتم خلط زيت الخروع مع الفازلين وزيت اللوز الحلو ويترك الخلط جانباً أيضاً.
  • وأخيراً تُخلط جميع المواد مع بعضها البعض في وعاءٍ ويوضع في الثلاجة.
  • يُوضع الخليط ليلاً على جسمٍ مبللٍ بالماء البارد وبالأخصّ الأماكن الدّاكنة به، ويترك لمدة 10 دقائق ثم يتم ارتداء الملابس.


خلطة عصير الليمون والنشا​

يتم تحضير هذه الخلطة من خلال الطريقة الآتية:[٧]

المكونات

  • نصف كوب من عصير الليمون.
  • 4 ملاعق من نشا الذرة.
طريقة التحضير والاستعمال

  • تُخلط المكونات مع بعضها البعض بشكلٍ جيدٍ.
  • يوضع الخليط على الجسم ويترك إلى أن يجف تماماً.
  • بعد ذلك يُغسل الجسم بالماء الفاتر وينشّف.
  • يُنصح بتكرار الخلطة 4 مرّات بالأسبوع للحصول على أفضل النتائج.


خلطة الحليب وماء الورد​

يتم تحضير هذه الخلطة من خلال الطريقة الآتية:[٨]

المكونات

  • كوبانّ من الحليب السائل.
  • كوب من ماء الورد.
  • صابونة.
طريقة التحضير والاستعمال

  • تُخلط المكونات مع بعضها البعض بشكلٍ جيدٍ.
  • تُبرش الصابونة فوق الخليط، ويوضع على النار إلى أن يغلي حتى يتجانس، ثم يُترك ليبرد.
  • بعد ذلك يوضع الخليط على الجسم مع التركيز على الأماكن الدّاكنة.
  • يُترك على الجسم لمدة 20 دقيقة، ثم يغسل الجسم بالماء الفاتر، وينشّف
 
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