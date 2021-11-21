وصفات تبييض

بيسان بيبا
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وصفات طبيعيّة لتبييض الجسم بسرعةٍ
خلطة السكّر وزيت الزيتونتعمل هذه الخلطة على تبييض الجسم خلال أسبوعٍ واحد. [٤]
المكونات
- نصف كوب من السكر الأبيض الخشن.
- ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفوريّة.
- نصف كوب من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- يتم خلط السكر والخميرة وعصير الليمون مع بعضهم البعض جيداً.
- يُضاف إلى الخليط زيت الزيتون بشكلٍ تدريجيّ حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة.
- توضع العجينة على جسمٍ مبلل مع القيام بتدليك المناطق المراد تفتيحها، وذلك لمدة 15 دقيقة.
- بعد ذلك يُغسل الجسم بالماء الفاتر وينشّف، ويكرر ذلك يومياً لمدة أسبوع للحصول على جسمٍ أبيض اللون.
خلطة صفار البيض وزيت الزيون والموزيتم تحضير هذه الخلطة من خلال الطريقة الآتية:[٥]
المكونات
- صفار بيضة واحدة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- ثمرة واحدة من الموز.
- تُخلط المكونات مع بعضها البعض بشكلٍ جيدٍ حتى يتم الحصول على خليطٍ متجانسٍ.
- يوضع الخليط على الجسم ويترك لمدة نصف ساعة.
- يُغسل الجسم بالماء البارد وينشّف جيداً.
خلطة الجلسرين وبودرة الأطفالتعمل هذه الخلطة على تبييض الجسم في غضون ثلاثة أيامٍ، على أن يتم استعمالها قبل الذهاب إلى النوم (ليلاً). [٦]
المكوّنات
- علبة صغيرة من الجلسرين السائل.
- 6 ملاعق بودرة أطفال.
- كريم مرطب للجسم ويفضّل جليسوليد.
- 4 ملاعق من الفازلين النقي.
- 6 ملاعق من ماء الورد.
- 3 ملاعق كبيرة من زيت الخروع.
- 4 ملاعق من زيت اللوز الحلو.
- كريم فيكس.
- نصف كوب من الماء.
- ملعقة من النشا.
- تمزج كميّة متساوية من الكريم المرطّب والجلسرين والفيكس.
- تُضاف بودرة الأطفال إلى المكونات السابقة ويترك الخليط جانباً.
- يُخلط الماء مع ماء الورد والنشا في وعاءٍ ويوضع بعدها على نارٍ هادئةٍ للحصول على قوامٍ متجانسٍ ويوضع جانباً حتى يبرد.
- بعد ذلك يتم خلط زيت الخروع مع الفازلين وزيت اللوز الحلو ويترك الخلط جانباً أيضاً.
- وأخيراً تُخلط جميع المواد مع بعضها البعض في وعاءٍ ويوضع في الثلاجة.
- يُوضع الخليط ليلاً على جسمٍ مبللٍ بالماء البارد وبالأخصّ الأماكن الدّاكنة به، ويترك لمدة 10 دقائق ثم يتم ارتداء الملابس.
خلطة عصير الليمون والنشايتم تحضير هذه الخلطة من خلال الطريقة الآتية:[٧]
المكونات
- نصف كوب من عصير الليمون.
- 4 ملاعق من نشا الذرة.
- تُخلط المكونات مع بعضها البعض بشكلٍ جيدٍ.
- يوضع الخليط على الجسم ويترك إلى أن يجف تماماً.
- بعد ذلك يُغسل الجسم بالماء الفاتر وينشّف.
- يُنصح بتكرار الخلطة 4 مرّات بالأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
خلطة الحليب وماء الورديتم تحضير هذه الخلطة من خلال الطريقة الآتية:[٨]
المكونات
- كوبانّ من الحليب السائل.
- كوب من ماء الورد.
- صابونة.
- تُخلط المكونات مع بعضها البعض بشكلٍ جيدٍ.
- تُبرش الصابونة فوق الخليط، ويوضع على النار إلى أن يغلي حتى يتجانس، ثم يُترك ليبرد.
- بعد ذلك يوضع الخليط على الجسم مع التركيز على الأماكن الدّاكنة.
- يُترك على الجسم لمدة 20 دقيقة، ثم يغسل الجسم بالماء الفاتر، وينشّف