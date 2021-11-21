معلومة لك اختي

بيسان بيبا
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قبل الدخول في علاقة.. 5 قواعد للتعامل الناجح مع الرجل في سن الأربعينمي سيدالإثنين، 24 أغسطس 2020 - 04:51 م
تبحث النساء على علاقات عاطفية مستقره تجد فيها الأمان لذلك يفضلن الرجال فوق الأربعين من عمرهم، وبالفعل هذا اختيار صائب لان الرجل فوق الأربعين غالبا مر به العديد من مصاعب الحياة جعلته يستطيع أن يحتوي الكثير من المشاكل كما قام بخطوات كبيرة في مجال العمل جعلته يمتلك الكثير من الخبرة و أيضا الاستقرار المادي .
ولكن نصح موقع "دايت ميكس" المتخصص في العلاقات العاطفية أنه إذا كنتي تريدين حب رجل في عمر الـ40 يجب عليكي فهم خمس أشياء أساسية في المعاملة معه إذا كان هذا الرجل أعزب أو منفصل أو لديه أطفال، حيث يبحث الرجل الأربعين عن فتاه تكون شريكة حياته بمعني انه يبحث عن فتاه تشبه الكثير من أفكاره و تشاركه كل أنشطة حياته فهو يريد شريكة حياة في جميع تفاصل حياتك و ليس فقط زوجة أو أم للأطفال.
الصدق والوضوح
دائما تحدثي معه بالكل وضوح و صدق فهو سوف يقدر ذلك و يتفهم صراحتك و ربما هو نفسه يبحث عن ذلك في الفتاه الذي يردها شريكة لحياته فهو يبحث عن امرأة تفهم كل تفاصيله و أيضا هو يفهم كل تفاصيلها و هذا لم يحث إلا من خلال علاقة مليئة بالصراحة و الوضوح .
ابتعدي عن الألاعيب الغرامية
الكثير من النساء يعشقن الألاعيب الغرامية مثل أن تجعله يغار أو تتركه كي يهتم بها أو لم تتحدث معه كي يبدأ هو الحديث و الكثير من أفعال النساء لكن مع رجل الأربعين سوف تندمي على هذه الألاعيب لأنه سوف يترك الأمور و يذهب إلى راحة البال و لم يفكر كثيرا في الأمر لذلك معه حاولي التفكير بشكل مختلف تماما ابحثي عن راحة العلاقة بينكما فقط و اعلمي جيدا أن اهتمام و غيره رجل فوق الأربعين مختلفة بعض الشيء عن الرجال الأصغر سنا.
لا تفترضي أنه لن يرغب في تكوين أسرة
الكثير من النساء يعتقدون أن الرجل المنفصل و لديه أطفال أو أعزب حتى سن الأربعين انه لم يرغب في تكوين أسرة العكس صحيح تماما فهو يرغب في ذلك و لكن يريد هذه الشريكة تكون المرآة الصحيحة في حياته لذلك اختيارها يكون صعب عليه و لكن عندما يجدها اعملي جيدا انه لم يتركك أبدا .
اعطيه مساحة
غالبا الرجال في الأربعينيات من العمر لديهم الكثير من الأنشطة و أساسيات في الحياة يقوم بها يوميا فهو دائما رجل مشغول لذلك اتركي له مساحته الخاصة ربما تقومي بالاتصال به عددت مرات و لم يرد عليه فهذا أمرا طبيعيا عن هذا الرجل الذي لديه الكثير من الأمور المعيشية و خصوصا إذا كان لديه أطفال، فاعلمي دائما أن عدم الرد عليكي أو عدم الاتصال ليس معنى أن مكانك في قلبه تغير .
التواصل
يريد الرجال في هذا العمر أن يعبر عن نفسه بكل صراحة و وضوح لذلك دائما حاولي أن تتواصلي معه و تفهمي جيدا أفكاره وشخصيته الحقيقية، وضعي في ذهنك أن هذا الرجل لم يجلب في حياتك أي دراما عاطفية أو وجع بل سيكون شريك حقيقي ليكي.