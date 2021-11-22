قد يجهل العديد من الرجال كيفية التحدث الى النساء وبالتالي يعجز هؤلاء عن اثارة اعجاب المرأة بشكل عام.



في هذا السياق ساقدم لكم 15 نصيحة تفيد الرجال وتساعدهم على حسن التعامل مع النساء:



- التحدث عن مواضيع عاطفية مثل ذكريات الطفولة، المستقبل، الشغف.



- المرأة تحب الرجل الذي لا يخشى ان يقود العلاقة: عندما تتحدث الى المرأة حاول ان تكون انت المسيطر على الحديث، فلا تجعلها ابدا تملي عليك ما تريد ان تتحدث عنه.(عن نفسي )



- انتبه للاشارات التي تصدرها المراة: في حال كنت تقف الى جانب المرأة او بالاحرى تلتصف بها وتبصق عن غير قصد وانت تتحدث، فهذا الامر يشعرها بعدم الارتياح وبالتالي سوف ترسل لك تلميحات فانتبه اليها.



- تميل المرأة الى الرجل الذي يضحكها، فلا تركز فقط على اطلاق النكات انما حاول ان تمتعها بقدر المستطاع بمختلف الطرق.



- اغاظة المرأة: ان اسهل الطرق للبدء بحديث مع المرأة هو اغاظتها بطريقة مسلية طبعا.



- الحميمية: ان المرأة تعجب بالرجل الذي لا يخشى التطرق الى مواضيع حميمة.

- اعط رأيك بها: تحب المرأة ان تسمع اراء الرجال عنها، فقل لها ما رأيك بها من دون خجل.



- تجنب مدح المرأة الى حد كبير: ان المرأة تمل من الرجل الذي يمدحها بشكل مبالغ فيه.



- اذا كنت تتحدث مع المرأة تجنب مساءلتها واستجوابها.



- حاول ان تنتبه الى الاسئلة التي تطرحها عليها فبدلا من ان تقول لها: اين ترعرعت؟ قل لها:” على ما يبدو انك لم تترعرعين هنا؟.



- لا تخفي هويتك: لا تخاف من ان تتحدث عن نفسك.



- لا تمدح عينيها، جسدها ونظراتها.



- قل لها شيء يحمل دلالات عن الحب والزواج والا ستعتبرك مجرد صديق.



- حاول ان تطرح عيلها الاسئبة على شكل لعبة لتحافظ على مزاجها المرح.



- لا تستسلم لها بسرعة: المرأة تحب الرجل الذي يتحداها فاذا وجدت انك صيد سهل عندها سوف تفقد الاهتمام بك.