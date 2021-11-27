تصميمي في دمج الصور ➠ رأيكم

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.
أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة و عافية اهلا وسهلا بكم ~
هذا الموضوع سيتناول اول تصميم لي في عالم الدمج ان شاء الله اكون وفقت ولو بنسبة قليلة
نخليكم مع التصميم و ملحقاته ...
ملحقات التصميم المستعملة :
هنا اضفنا الحجر
ثم اضفت البرميل بعدما قصيته و اضفتله الخز الموجود على الحجر و هنا قصيته على 2 حتى جزء يكوون بالماء و نغيرله مود للير
هنا اضفت تأثير الماء للبرميل حتى يظهر اكثر واقعية
بعدها ضفت السمك و عدلت بالادجستمنت و بعض الوان الصور
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