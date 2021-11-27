تصميمي في دمج الصور ➠ رأيكم

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
8,133
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
Untitled-3.gif-السلام-1.gif



الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.



أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة و عافية اهلا وسهلا بكم ~

هذا الموضوع سيتناول اول تصميم لي في عالم الدمج ان شاء الله اكون وفقت ولو بنسبة قليلة
نخليكم مع التصميم و ملحقاته ...
Untitled-3.png

ملحقات التصميم المستعملة :

2-2953476_n.jpg


1-29542821_n.jpg


3-29383710_n.jpga-2968387912_n.jpg

b-29570601538_n.jpg

c-158559528_n.jpgdori.pngProduct_8008.pngseabream.png


مدة التصميم :

15 دقيقة


صور من مراحل التصميم

سحبت خلفية السماء و قمت بتعديلها واضفت بعدها البحر

Sans titre111AAAA.png

هنا اضفنا الحجر

Sans titre111.png

ثم اضفت البرميل بعدما قصيته و اضفتله الخز الموجود على الحجر و هنا قصيته على 2 حتى جزء يكوون بالماء و نغيرله مود للير
Sans titre111A.png

هنا اضفت تأثير الماء للبرميل حتى يظهر اكثر واقعية

Sans titre111AA.png

بعدها ضفت السمك و عدلت بالادجستمنت و بعض الوان الصور

يتبع في الرد
 
آخر تعديل:
Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
8,133
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
هنا بعد تعديل الالوان و الضوء ...

Sans titre111AAA.png

Untitled-3.png
وهنا التصميم


248728.gif

دمج ريحان.jpg


Untitled-3.png

لا تنسو تعطوني رايكم
و راح نخليلكم فيديو يشرح التصميم
بالخطوات في ركن الدروس الخاص بالمنتدى ...



وهكذا لكل بداية نهاية ، وخير العمل ما حسن آخره وخير الكلام ما قل ودل



نتمنى لكـــــم احلى الأوقآت وأجمل اللحظـــــآت

Untitled-3.gif
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top